- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
48
Profit Trade:
30 (62.50%)
Loss Trade:
18 (37.50%)
Best Trade:
46.50 USD
Worst Trade:
-47.70 USD
Profitto lordo:
548.83 USD (10 246 pips)
Perdita lorda:
-337.67 USD (6 428 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (87.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
87.00 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.20%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
3.31
Long Trade:
24 (50.00%)
Short Trade:
24 (50.00%)
Fattore di profitto:
1.63
Profitto previsto:
4.40 USD
Profitto medio:
18.29 USD
Perdita media:
-18.76 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-61.25 USD)
Massima perdita consecutiva:
-61.25 USD (2)
Crescita mensile:
0.67%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.40 USD
Massimale:
63.80 USD (1.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.36% (63.80 USD)
Per equità:
8.80% (429.39 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|28
|GBPUSD
|20
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|-20
|GBPUSD
|231
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-742
|GBPUSD
|4.6K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +46.50 USD
Worst Trade: -48 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +87.00 USD
Massima perdita consecutiva: -61.25 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ForexTime-Live01
|0.00 × 9
|
EverestCM-Live
|0.00 × 23
|
SolidECN-Server
|0.00 × 9
|
RoyalCapitalLtd-Server
|0.00 × 1
|
Trading.comMarkets-MT5
|0.00 × 86
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 5
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 7
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 5
|
FinexBisnisSolusi-Real
|0.00 × 142
|
HedgeHood-MT5
|0.00 × 75
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 84
|
Deriv-Server-02
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 14
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 4
|
xChief-MT5
|0.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 2
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 2
|
SCFMLimited-Live2
|0.00 × 23
|
HFMarketsGlobal-Live3
|0.00 × 41
|
BeirmanCapital-Server
|0.00 × 1
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 33
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 2
|
GIVTrade-Server
|0.00 × 2
