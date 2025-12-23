- Прирост
Всего трейдов:
22
Прибыльных трейдов:
10 (45.45%)
Убыточных трейдов:
12 (54.55%)
Лучший трейд:
9.00 USD
Худший трейд:
-5.20 USD
Общая прибыль:
35.73 USD (1 012 pips)
Общий убыток:
-25.97 USD (880 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (7.08 USD)
Макс. прибыль в серии:
14.58 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
35.66%
Макс. загрузка депозита:
95.63%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
23
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
0.73
Длинных трейдов:
12 (54.55%)
Коротких трейдов:
10 (45.45%)
Профит фактор:
1.38
Мат. ожидание:
0.44 USD
Средняя прибыль:
3.57 USD
Средний убыток:
-2.16 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-7.98 USD)
Макс. убыток в серии:
-7.98 USD (3)
Прирост в месяц:
9.76%
Алготрейдинг:
63%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
13.45 USD (21.18%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.85% (13.45 USD)
По эквити:
7.01% (7.46 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSDm
|22
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSDm
|10
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSDm
|132
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Лучший трейд: +9.00 USD
Худший трейд: -5 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +7.08 USD
Макс. убыток в серии: -7.98 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
All Trade is Executed by AI Robot. This EA is based on most Prop Firm Model to pass.
This Expert Advisor (EA) is a fully automated, non-martingale trading system designed to trade trend-aligned pullbacks with strict risk management.
The EA follows a rule-based methodology and executes trades only when predefined market conditions are met. It does not use grid trading, hedging.
