Alfie Dela Pena

Glasshour AI

Alfie Dela Pena
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 10%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
22
Прибыльных трейдов:
10 (45.45%)
Убыточных трейдов:
12 (54.55%)
Лучший трейд:
9.00 USD
Худший трейд:
-5.20 USD
Общая прибыль:
35.73 USD (1 012 pips)
Общий убыток:
-25.97 USD (880 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (7.08 USD)
Макс. прибыль в серии:
14.58 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
35.66%
Макс. загрузка депозита:
95.63%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
23
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
0.73
Длинных трейдов:
12 (54.55%)
Коротких трейдов:
10 (45.45%)
Профит фактор:
1.38
Мат. ожидание:
0.44 USD
Средняя прибыль:
3.57 USD
Средний убыток:
-2.16 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-7.98 USD)
Макс. убыток в серии:
-7.98 USD (3)
Прирост в месяц:
9.76%
Алготрейдинг:
63%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
13.45 USD (21.18%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.85% (13.45 USD)
По эквити:
7.01% (7.46 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSDm 22
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSDm 10
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSDm 132
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +9.00 USD
Худший трейд: -5 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +7.08 USD
Макс. убыток в серии: -7.98 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

All Trade is Executed by AI Robot. This EA is based on most Prop Firm Model to pass.

This Expert Advisor (EA) is a fully automated, non-martingale trading system designed to trade trend-aligned pullbacks with strict risk management.

The EA follows a rule-based methodology and executes trades only when predefined market conditions are met. It does not use grid trading, hedging.


Нет отзывов
2025.12.29 03:14
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:200
2025.12.24 04:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.24 03:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 20:08
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.23 20:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 20:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
