- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
13
盈利交易:
7 (53.84%)
亏损交易:
6 (46.15%)
最好交易:
4.72 USD
最差交易:
-1.50 USD
毛利:
19.66 USD (682 pips)
毛利亏损:
-6.17 USD (340 pips)
最大连续赢利:
3 (7.08 USD)
最大连续盈利:
7.08 USD (3)
夏普比率:
0.49
交易活动:
26.34%
最大入金加载:
86.12%
最近交易:
48 几分钟前
每周交易:
14
平均持有时间:
3 小时
采收率:
3.68
长期交易:
8 (61.54%)
短期交易:
5 (38.46%)
利润因子:
3.19
预期回报:
1.04 USD
平均利润:
2.81 USD
平均损失:
-1.03 USD
最大连续失误:
3 (-3.67 USD)
最大连续亏损:
-3.67 USD (3)
每月增长:
13.49%
算法交易:
53%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
3.67 USD (6.11%)
相对跌幅:
结余:
3.33% (3.67 USD)
净值:
7.01% (7.46 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSDm
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSDm
|13
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSDm
|342
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +4.72 USD
最差交易: -2 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +7.08 USD
最大连续亏损: -3.67 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real31 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
All Trade is Executed by AI Robot. This EA is based on most Prop Firm Model to pass.
This Expert Advisor (EA) is a fully automated, non-martingale trading system designed to trade trend-aligned pullbacks with strict risk management.
The EA follows a rule-based methodology and executes trades only when predefined market conditions are met. It does not use grid trading, hedging.
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
13%
0
0
USD
USD
113
USD
USD
1
53%
13
53%
26%
3.18
1.04
USD
USD
7%
1:100