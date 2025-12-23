- 자본
- 축소
트레이드:
50
이익 거래:
28 (56.00%)
손실 거래:
22 (44.00%)
최고의 거래:
14.17 USD
최악의 거래:
-8.54 USD
총 수익:
92.70 USD (2 629 pips)
총 손실:
-56.62 USD (1 778 pips)
연속 최대 이익:
6 (24.76 USD)
연속 최대 이익:
24.76 USD (6)
샤프 비율:
0.22
거래 활동:
43.08%
최대 입금량:
95.63%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
24
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
2.68
롱(주식매수):
21 (42.00%)
숏(주식차입매도):
29 (58.00%)
수익 요인:
1.64
기대수익:
0.72 USD
평균 이익:
3.31 USD
평균 손실:
-2.57 USD
연속 최대 손실:
4 (-4.73 USD)
연속 최대 손실:
-8.96 USD (3)
월별 성장률:
36.08%
Algo 트레이딩:
46%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
13.45 USD (21.18%)
상대적 삭감:
잔고별:
11.85% (13.45 USD)
자본금별:
7.01% (7.46 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSDm
|50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSDm
|36
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSDm
|851
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +14.17 USD
최악의 거래: -9 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +24.76 USD
연속 최대 손실: -4.73 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real31"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
All Trade is Executed by AI Robot. This EA is based on most Prop Firm Model to pass.
This Expert Advisor (EA) is a fully automated, non-martingale trading system designed to trade trend-aligned pullbacks with strict risk management.
The EA follows a rule-based methodology and executes trades only when predefined market conditions are met. It does not use grid trading, hedging.
리뷰 없음
