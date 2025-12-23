- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
18
利益トレード:
8 (44.44%)
損失トレード:
10 (55.56%)
ベストトレード:
4.72 USD
最悪のトレード:
-5.20 USD
総利益:
21.15 USD (830 pips)
総損失:
-19.66 USD (797 pips)
最大連続の勝ち:
3 (7.08 USD)
最大連続利益:
7.08 USD (3)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
30.22%
最大入金額:
86.12%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
18
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
0.12
長いトレード:
10 (55.56%)
短いトレード:
8 (44.44%)
プロフィットファクター:
1.08
期待されたペイオフ:
0.08 USD
平均利益:
2.64 USD
平均損失:
-1.97 USD
最大連続の負け:
3 (-3.67 USD)
最大連続損失:
-6.96 USD (2)
月間成長:
1.49%
アルゴリズム取引:
66%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
12.00 USD (18.90%)
比較ドローダウン:
残高による:
10.57% (12.00 USD)
エクイティによる:
7.01% (7.46 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSDm
|18
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSDm
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSDm
|33
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
All Trade is Executed by AI Robot. This EA is based on most Prop Firm Model to pass.
This Expert Advisor (EA) is a fully automated, non-martingale trading system designed to trade trend-aligned pullbacks with strict risk management.
The EA follows a rule-based methodology and executes trades only when predefined market conditions are met. It does not use grid trading, hedging.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
1%
0
0
USD
USD
101
USD
USD
1
66%
18
44%
30%
1.07
0.08
USD
USD
11%
1:100