Señales / MetaTrader 5 / Glasshour AI
Alfie Dela Pena

Glasshour AI

Alfie Dela Pena
0 comentarios
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 1%
Exness-MT5Real31
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
18
Transacciones Rentables:
8 (44.44%)
Transacciones Irrentables:
10 (55.56%)
Mejor transacción:
4.72 USD
Peor transacción:
-5.20 USD
Beneficio Bruto:
21.15 USD (830 pips)
Pérdidas Brutas:
-19.66 USD (797 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
3 (7.08 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
7.08 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
30.22%
Carga máxima del depósito:
86.12%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
18
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
0.12
Transacciones Largas:
10 (55.56%)
Transacciones Cortas:
8 (44.44%)
Factor de Beneficio:
1.08
Beneficio Esperado:
0.08 USD
Beneficio medio:
2.64 USD
Pérdidas medias:
-1.97 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-3.67 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-6.96 USD (2)
Crecimiento al mes:
1.49%
Trading algorítmico:
66%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
12.00 USD (18.90%)
Reducción relativa:
De balance:
10.57% (12.00 USD)
De fondos:
7.01% (7.46 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSDm 18
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSDm 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSDm 33
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +4.72 USD
Peor transacción: -5 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +7.08 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -3.67 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real31" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

All Trade is Executed by AI Robot. This EA is based on most Prop Firm Model to pass.

This Expert Advisor (EA) is a fully automated, non-martingale trading system designed to trade trend-aligned pullbacks with strict risk management.

The EA follows a rule-based methodology and executes trades only when predefined market conditions are met. It does not use grid trading, hedging.


No hay comentarios
2025.12.24 04:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.24 03:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 20:08
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.23 20:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 20:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
