Всего трейдов:
52
Прибыльных трейдов:
12 (23.07%)
Убыточных трейдов:
40 (76.92%)
Лучший трейд:
109.96 USD
Худший трейд:
-36.61 USD
Общая прибыль:
404.31 USD (724 506 pips)
Общий убыток:
-496.24 USD (850 536 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (193.29 USD)
Макс. прибыль в серии:
193.29 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.04
Торговая активность:
74.67%
Макс. загрузка депозита:
5.93%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
53
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
-0.29
Длинных трейдов:
38 (73.08%)
Коротких трейдов:
14 (26.92%)
Профит фактор:
0.81
Мат. ожидание:
-1.77 USD
Средняя прибыль:
33.69 USD
Средний убыток:
-12.41 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-212.89 USD)
Макс. убыток в серии:
-212.89 USD (11)
Прирост в месяц:
-7.61%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
318.67 USD
Максимальная:
318.67 USD (26.37%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
26.37% (318.67 USD)
По эквити:
6.55% (62.65 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|31
|ETHUSDm
|21
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSDm
|10
|ETHUSDm
|-102
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSDm
|-108K
|ETHUSDm
|-18K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Лучший трейд: +109.96 USD
Худший трейд: -37 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +193.29 USD
Макс. убыток в серии: -212.89 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real15" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
