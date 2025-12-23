- 成長
- ドローダウン
トレード:
37
利益トレード:
7 (18.91%)
損失トレード:
30 (81.08%)
ベストトレード:
31.36 USD
最悪のトレード:
-36.61 USD
総利益:
58.98 USD (97 459 pips)
総損失:
-374.80 USD (529 293 pips)
最大連続の勝ち:
2 (8.76 USD)
最大連続利益:
31.36 USD (1)
シャープレシオ:
-0.59
取引アクティビティ:
75.09%
最大入金額:
5.93%
最近のトレード:
8 時間前
1週間当たりの取引:
41
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
-0.99
長いトレード:
23 (62.16%)
短いトレード:
14 (37.84%)
プロフィットファクター:
0.16
期待されたペイオフ:
-8.54 USD
平均利益:
8.43 USD
平均損失:
-12.49 USD
最大連続の負け:
11 (-212.89 USD)
最大連続損失:
-212.89 USD (11)
月間成長:
-26.13%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
318.67 USD
最大の:
318.67 USD (26.37%)
比較ドローダウン:
残高による:
26.37% (318.67 USD)
エクイティによる:
6.55% (62.65 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|19
|ETHUSDm
|18
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSDm
|-175
|ETHUSDm
|-141
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSDm
|-411K
|ETHUSDm
|-21K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +31.36 USD
最悪のトレード: -37 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 11
最大連続利益: +8.76 USD
最大連続損失: -212.89 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real15"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
