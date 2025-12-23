- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
32
Negociações com lucro:
7 (21.87%)
Negociações com perda:
25 (78.13%)
Melhor negociação:
31.36 USD
Pior negociação:
-36.61 USD
Lucro bruto:
58.98 USD (97 459 pips)
Perda bruta:
-346.18 USD (526 149 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
2 (8.76 USD)
Máximo lucro consecutivo:
31.36 USD (1)
Índice de Sharpe:
-0.57
Atividade de negociação:
84.08%
Depósito máximo carregado:
5.93%
Último negócio:
7 horas atrás
Negociações por semana:
35
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
-0.90
Negociações longas:
18 (56.25%)
Negociações curtas:
14 (43.75%)
Fator de lucro:
0.17
Valor esperado:
-8.98 USD
Lucro médio:
8.43 USD
Perda média:
-13.85 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-212.89 USD)
Máxima perda consecutiva:
-212.89 USD (11)
Crescimento mensal:
-23.76%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
318.67 USD
Máximo:
318.67 USD (26.37%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
26.37% (318.67 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.55% (62.65 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|19
|ETHUSDm
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BTCUSDm
|-175
|ETHUSDm
|-112
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BTCUSDm
|-411K
|ETHUSDm
|-18K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real15" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
