- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
23
盈利交易:
5 (21.73%)
亏损交易:
18 (78.26%)
最好交易:
5.07 USD
最差交易:
-34.72 USD
毛利:
19.97 USD (33 986 pips)
毛利亏损:
-271.17 USD (383 572 pips)
最大连续赢利:
2 (8.76 USD)
最大连续盈利:
8.76 USD (2)
夏普比率:
-0.87
交易活动:
70.47%
最大入金加载:
5.93%
最近交易:
23 几分钟前
每周交易:
27
平均持有时间:
4 小时
采收率:
-1.00
长期交易:
9 (39.13%)
短期交易:
14 (60.87%)
利润因子:
0.07
预期回报:
-10.92 USD
平均利润:
3.99 USD
平均损失:
-15.07 USD
最大连续失误:
8 (-72.87 USD)
最大连续亏损:
-145.42 USD (6)
每月增长:
-20.79%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
251.20 USD
最大值:
251.20 USD (20.79%)
相对跌幅:
结余:
20.79% (251.20 USD)
净值:
5.87% (61.87 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|14
|ETHUSDm
|9
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSDm
|-164
|ETHUSDm
|-87
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSDm
|-337K
|ETHUSDm
|-13K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +5.07 USD
最差交易: -35 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +8.76 USD
最大连续亏损: -72.87 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real15 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
