Thi Ngoc Linh Le

Followwave

Thi Ngoc Linh Le
0条评论
1
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -21%
Exness-MT5Real15
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
23
盈利交易:
5 (21.73%)
亏损交易:
18 (78.26%)
最好交易:
5.07 USD
最差交易:
-34.72 USD
毛利:
19.97 USD (33 986 pips)
毛利亏损:
-271.17 USD (383 572 pips)
最大连续赢利:
2 (8.76 USD)
最大连续盈利:
8.76 USD (2)
夏普比率:
-0.87
交易活动:
70.47%
最大入金加载:
5.93%
最近交易:
23 几分钟前
每周交易:
27
平均持有时间:
4 小时
采收率:
-1.00
长期交易:
9 (39.13%)
短期交易:
14 (60.87%)
利润因子:
0.07
预期回报:
-10.92 USD
平均利润:
3.99 USD
平均损失:
-15.07 USD
最大连续失误:
8 (-72.87 USD)
最大连续亏损:
-145.42 USD (6)
每月增长:
-20.79%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
251.20 USD
最大值:
251.20 USD (20.79%)
相对跌幅:
结余:
20.79% (251.20 USD)
净值:
5.87% (61.87 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
BTCUSDm 14
ETHUSDm 9
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
BTCUSDm -164
ETHUSDm -87
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
BTCUSDm -337K
ETHUSDm -13K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +5.07 USD
最差交易: -35 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +8.76 USD
最大连续亏损: -72.87 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real15 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Follow ME
没有评论
2025.12.24 12:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.24 11:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 18:05
Share of trading days is too low
2025.12.23 18:05
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.23 15:02
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 15:02
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 15:02
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.23 15:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 15:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
