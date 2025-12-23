SegnaliSezioni
Thi Ngoc Linh Le

Followwave

Thi Ngoc Linh Le
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -21%
Exness-MT5Real15
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
23
Profit Trade:
5 (21.73%)
Loss Trade:
18 (78.26%)
Best Trade:
5.07 USD
Worst Trade:
-34.72 USD
Profitto lordo:
19.97 USD (33 986 pips)
Perdita lorda:
-271.17 USD (383 572 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (8.76 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8.76 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.87
Attività di trading:
71.58%
Massimo carico di deposito:
5.93%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
9 (39.13%)
Short Trade:
14 (60.87%)
Fattore di profitto:
0.07
Profitto previsto:
-10.92 USD
Profitto medio:
3.99 USD
Perdita media:
-15.07 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-72.87 USD)
Massima perdita consecutiva:
-145.42 USD (6)
Crescita mensile:
-20.79%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
251.20 USD
Massimale:
251.20 USD (20.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.79% (251.20 USD)
Per equità:
5.95% (57.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSDm 14
ETHUSDm 9
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSDm -164
ETHUSDm -87
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSDm -337K
ETHUSDm -13K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5.07 USD
Worst Trade: -35 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +8.76 USD
Massima perdita consecutiva: -72.87 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real15" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Follow ME
Non ci sono recensioni
2025.12.24 12:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.24 11:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 18:05
Share of trading days is too low
2025.12.23 18:05
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.23 15:02
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 15:02
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 15:02
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.23 15:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 15:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
