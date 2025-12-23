- 자본
트레이드:
168
이익 거래:
60 (35.71%)
손실 거래:
108 (64.29%)
최고의 거래:
109.96 USD
최악의 거래:
-88.37 USD
총 수익:
1 315.58 USD (2 128 275 pips)
총 손실:
-1 268.61 USD (2 026 616 pips)
연속 최대 이익:
6 (144.87 USD)
연속 최대 이익:
193.29 USD (2)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
67.19%
최대 입금량:
34.07%
최근 거래:
11 시간 전
주별 거래 수:
102
평균 유지 시간:
5 시간
회복 요인:
0.12
롱(주식매수):
120 (71.43%)
숏(주식차입매도):
48 (28.57%)
수익 요인:
1.04
기대수익:
0.28 USD
평균 이익:
21.93 USD
평균 손실:
-11.75 USD
연속 최대 손실:
12 (-205.70 USD)
연속 최대 손실:
-212.89 USD (11)
월별 성장률:
-2.53%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
318.67 USD
최대한의:
396.09 USD (26.21%)
상대적 삭감:
잔고별:
34.85% (396.09 USD)
자본금별:
6.55% (62.65 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|88
|ETHUSDm
|29
|EURUSDm
|23
|USDJPYm
|22
|XAUUSDm
|6
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|BTCUSDm
|18
|ETHUSDm
|-108
|EURUSDm
|100
|USDJPYm
|83
|XAUUSDm
|-46
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|BTCUSDm
|165K
|ETHUSDm
|-20K
|EURUSDm
|759
|USDJPYm
|1.3K
|XAUUSDm
|-46K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +109.96 USD
최악의 거래: -88 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 11
연속 최대 이익: +144.87 USD
연속 최대 손실: -205.70 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real15"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
