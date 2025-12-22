- Прирост
Всего трейдов:
32
Прибыльных трейдов:
5 (15.62%)
Убыточных трейдов:
27 (84.38%)
Лучший трейд:
26.78 EUR
Худший трейд:
-28.79 EUR
Общая прибыль:
74.94 EUR (46 761 pips)
Общий убыток:
-199.98 EUR (129 887 pips)
Макс. серия выигрышей:
1 (26.78 EUR)
Макс. прибыль в серии:
26.78 EUR (1)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
0.23%
Макс. загрузка депозита:
10.94%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
23
Ср. время удержания:
3 минуты
Фактор восстановления:
-0.92
Длинных трейдов:
16 (50.00%)
Коротких трейдов:
16 (50.00%)
Профит фактор:
0.37
Мат. ожидание:
-3.91 EUR
Средняя прибыль:
14.99 EUR
Средний убыток:
-7.41 EUR
Макс. серия проигрышей:
13 (-92.29 EUR)
Макс. убыток в серии:
-92.29 EUR (13)
Прирост в месяц:
-37.90%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
125.04 EUR
Максимальная:
135.19 EUR (149.43%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
44.87% (135.19 EUR)
По эквити:
3.02% (10.02 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|24
|XAUUSD+
|8
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|-137
|XAUUSD+
|-6
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|-84K
|XAUUSD+
|941
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +26.78 EUR
Худший трейд: -29 EUR
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 13
Макс. прибыль в серии: +26.78 EUR
Макс. убыток в серии: -92.29 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|1.37 × 19
Grand Ratio risque/recompense pour une profitabilité long terme. Privilégiez un compte avec un faible spread.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
40 USD в месяц
-38%
0
0
USD
USD
261
EUR
EUR
2
96%
32
15%
0%
0.37
-3.91
EUR
EUR
45%
1:500