СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / TradePulse SCALP
Killian Nibel

TradePulse SCALP

Killian Nibel
0 отзывов
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 40 USD в месяц
прирост с 2025 -38%
VantageInternational-Live 6
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
32
Прибыльных трейдов:
5 (15.62%)
Убыточных трейдов:
27 (84.38%)
Лучший трейд:
26.78 EUR
Худший трейд:
-28.79 EUR
Общая прибыль:
74.94 EUR (46 761 pips)
Общий убыток:
-199.98 EUR (129 887 pips)
Макс. серия выигрышей:
1 (26.78 EUR)
Макс. прибыль в серии:
26.78 EUR (1)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
0.23%
Макс. загрузка депозита:
10.94%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
23
Ср. время удержания:
3 минуты
Фактор восстановления:
-0.92
Длинных трейдов:
16 (50.00%)
Коротких трейдов:
16 (50.00%)
Профит фактор:
0.37
Мат. ожидание:
-3.91 EUR
Средняя прибыль:
14.99 EUR
Средний убыток:
-7.41 EUR
Макс. серия проигрышей:
13 (-92.29 EUR)
Макс. убыток в серии:
-92.29 EUR (13)
Прирост в месяц:
-37.90%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
125.04 EUR
Максимальная:
135.19 EUR (149.43%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
44.87% (135.19 EUR)
По эквити:
3.02% (10.02 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 24
XAUUSD+ 8
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD -137
XAUUSD+ -6
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD -84K
XAUUSD+ 941
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +26.78 EUR
Худший трейд: -29 EUR
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 13
Макс. прибыль в серии: +26.78 EUR
Макс. убыток в серии: -92.29 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Tickmill-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
1.37 × 19
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Grand Ratio risque/recompense pour une profitabilité long terme. Privilégiez un compte avec un faible spread. 
Нет отзывов
2026.01.02 02:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.02 01:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.24 13:26
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 10:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.24 09:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 04:53
Share of trading days is too low
2025.12.23 04:53
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.23 04:53
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.23 03:53
Share of trading days is too low
2025.12.23 03:53
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.23 03:53
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.22 14:38
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 14:38
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 14:38
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.22 14:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 14:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
TradePulse SCALP
40 USD в месяц
-38%
0
0
USD
261
EUR
2
96%
32
15%
0%
0.37
-3.91
EUR
45%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.