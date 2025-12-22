SignaleKategorien
Killian Nibel

TradePulse SCALP

Killian Nibel
0 Bewertungen
2 Wochen
0 / 0 USD
Für 40 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -38%
VantageInternational-Live 6
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
32
Gewinntrades:
5 (15.62%)
Verlusttrades:
27 (84.38%)
Bester Trade:
26.78 EUR
Schlechtester Trade:
-28.79 EUR
Bruttoprofit:
74.94 EUR (46 761 pips)
Bruttoverlust:
-199.98 EUR (129 887 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
1 (26.78 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
26.78 EUR (1)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
0.23%
Max deposit load:
10.94%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
23
Durchschn. Haltezeit:
3 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.92
Long-Positionen:
16 (50.00%)
Short-Positionen:
16 (50.00%)
Profit-Faktor:
0.37
Mathematische Gewinnerwartung:
-3.91 EUR
Durchschnittlicher Profit:
14.99 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-7.41 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-92.29 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-92.29 EUR (13)
Wachstum pro Monat :
-37.90%
Algo-Trading:
96%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
125.04 EUR
Maximaler:
135.19 EUR (149.43%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
44.87% (135.19 EUR)
Kapital:
3.02% (10.02 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
BTCUSD 24
XAUUSD+ 8
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
BTCUSD -137
XAUUSD+ -6
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
BTCUSD -84K
XAUUSD+ 941
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +26.78 EUR
Schlechtester Trade: -29 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 13
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +26.78 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -92.29 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 6" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Tickmill-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
1.37 × 19
Grand Ratio risque/recompense pour une profitabilité long terme. Privilégiez un compte avec un faible spread. 
Keine Bewertungen
2026.01.02 02:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.02 01:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.24 13:26
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 10:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.24 09:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 04:53
Share of trading days is too low
2025.12.23 04:53
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.23 04:53
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.23 03:53
Share of trading days is too low
2025.12.23 03:53
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.23 03:53
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.22 14:38
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 14:38
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 14:38
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.22 14:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 14:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.