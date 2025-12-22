- 成长
交易:
34
盈利交易:
6 (17.64%)
亏损交易:
28 (82.35%)
最好交易:
26.78 EUR
最差交易:
-28.79 EUR
毛利:
100.21 EUR (65 286 pips)
毛利亏损:
-208.12 EUR (135 502 pips)
最大连续赢利:
1 (26.78 EUR)
最大连续盈利:
26.78 EUR (1)
夏普比率:
0.05
交易活动:
0.23%
最大入金加载:
10.94%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
22
平均持有时间:
3 分钟
采收率:
-0.75
长期交易:
18 (52.94%)
短期交易:
16 (47.06%)
利润因子:
0.48
预期回报:
-3.17 EUR
平均利润:
16.70 EUR
平均损失:
-7.43 EUR
最大连续失误:
13 (-92.29 EUR)
最大连续亏损:
-92.29 EUR (13)
每月增长:
-33.82%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
133.18 EUR
最大值:
143.33 EUR (158.43%)
相对跌幅:
结余:
46.59% (143.33 EUR)
净值:
3.02% (10.02 EUR)
分配
交易品种
交易
Sell
Buy
BTCUSD
26
XAUUSD+
8
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
交易品种
毛利, USD
损失, USD
利润, USD
BTCUSD
-117
XAUUSD+
-6
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种
毛利, pips
损失, pips
利润, pips
BTCUSD
-71K
XAUUSD+
941
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
入金加载
提取
最好交易: +26.78 EUR
最差交易: -29 EUR
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 13
最大连续盈利: +26.78 EUR
最大连续亏损: -92.29 EUR
Grand Ratio risque/recompense pour une profitabilité long terme. Privilégiez un compte avec un faible spread.
