- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
32
利益トレード:
5 (15.62%)
損失トレード:
27 (84.38%)
ベストトレード:
26.78 EUR
最悪のトレード:
-28.79 EUR
総利益:
74.94 EUR (46 761 pips)
総損失:
-199.98 EUR (129 887 pips)
最大連続の勝ち:
1 (26.78 EUR)
最大連続利益:
26.78 EUR (1)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
0.23%
最大入金額:
10.94%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
23
平均保有時間:
3 分
リカバリーファクター:
-0.92
長いトレード:
16 (50.00%)
短いトレード:
16 (50.00%)
プロフィットファクター:
0.37
期待されたペイオフ:
-3.91 EUR
平均利益:
14.99 EUR
平均損失:
-7.41 EUR
最大連続の負け:
13 (-92.29 EUR)
最大連続損失:
-92.29 EUR (13)
月間成長:
-37.90%
アルゴリズム取引:
96%
残高によるドローダウン:
絶対:
125.04 EUR
最大の:
135.19 EUR (149.43%)
比較ドローダウン:
残高による:
44.87% (135.19 EUR)
エクイティによる:
3.02% (10.02 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|24
|XAUUSD+
|8
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSD
|-137
|XAUUSD+
|-6
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSD
|-84K
|XAUUSD+
|941
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +26.78 EUR
最悪のトレード: -29 EUR
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 13
最大連続利益: +26.78 EUR
最大連続損失: -92.29 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 6"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|1.37 × 19
Grand Ratio risque/recompense pour une profitabilité long terme. Privilégiez un compte avec un faible spread.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
40 USD/月
-38%
0
0
USD
USD
261
EUR
EUR
2
96%
32
15%
0%
0.37
-3.91
EUR
EUR
45%
1:500