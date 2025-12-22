- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
32
Negociações com lucro:
5 (15.62%)
Negociações com perda:
27 (84.38%)
Melhor negociação:
26.78 EUR
Pior negociação:
-28.79 EUR
Lucro bruto:
74.94 EUR (46 761 pips)
Perda bruta:
-199.98 EUR (129 887 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
1 (26.78 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
26.78 EUR (1)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
0.23%
Depósito máximo carregado:
10.94%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
23
Tempo médio de espera:
3 minutos
Fator de recuperação:
-0.92
Negociações longas:
16 (50.00%)
Negociações curtas:
16 (50.00%)
Fator de lucro:
0.37
Valor esperado:
-3.91 EUR
Lucro médio:
14.99 EUR
Perda média:
-7.41 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-92.29 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-92.29 EUR (13)
Crescimento mensal:
-37.90%
Algotrading:
96%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
125.04 EUR
Máximo:
135.19 EUR (149.43%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
44.87% (135.19 EUR)
Pelo Capital Líquido:
3.02% (10.02 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|24
|XAUUSD+
|8
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BTCUSD
|-137
|XAUUSD+
|-6
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BTCUSD
|-84K
|XAUUSD+
|941
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +26.78 EUR
Pior negociação: -29 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 13
Máximo lucro consecutivo: +26.78 EUR
Máxima perda consecutiva: -92.29 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 6" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|1.37 × 19
Grand Ratio risque/recompense pour une profitabilité long terme. Privilégiez un compte avec un faible spread.
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
40 USD por mês
-38%
0
0
USD
USD
261
EUR
EUR
2
96%
32
15%
0%
0.37
-3.91
EUR
EUR
45%
1:500