Всего трейдов:
170
Прибыльных трейдов:
138 (81.17%)
Убыточных трейдов:
32 (18.82%)
Лучший трейд:
15.25 USD
Худший трейд:
-82.36 USD
Общая прибыль:
175.72 USD (9 342 pips)
Общий убыток:
-527.00 USD (29 502 pips)
Макс. серия выигрышей:
49 (28.35 USD)
Макс. прибыль в серии:
33.90 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
-0.10
Торговая активность:
6.01%
Макс. загрузка депозита:
95.38%
Последний трейд:
21 час
Трейдов в неделю:
170
Ср. время удержания:
5 минут
Фактор восстановления:
-0.73
Длинных трейдов:
77 (45.29%)
Коротких трейдов:
93 (54.71%)
Профит фактор:
0.33
Мат. ожидание:
-2.07 USD
Средняя прибыль:
1.27 USD
Средний убыток:
-16.47 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-475.16 USD)
Макс. убыток в серии:
-475.16 USD (8)
Прирост в месяц:
-72.22%
Алготрейдинг:
44%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
431.71 USD
Максимальная:
482.76 USD (87.61%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
87.61% (482.76 USD)
По эквити:
47.97% (264.32 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|170
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-351
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-20K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Tickmill-Live10
|3.32 × 1020
|
ICMarketsSC-Live15
|4.39 × 23
|
ICMarketsSC-Live07
|7.56 × 9
|
Alpari-ECN1
|28.00 × 3
