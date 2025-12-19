- Прирост
Всего трейдов:
31
Прибыльных трейдов:
19 (61.29%)
Убыточных трейдов:
12 (38.71%)
Лучший трейд:
4.58 USD
Худший трейд:
-6.22 USD
Общая прибыль:
45.51 USD (2 910 pips)
Общий убыток:
-32.26 USD (1 482 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (9.09 USD)
Макс. прибыль в серии:
20.32 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
0.11%
Макс. загрузка депозита:
68.14%
Последний трейд:
20 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
32 секунды
Фактор восстановления:
1.03
Длинных трейдов:
25 (80.65%)
Коротких трейдов:
6 (19.35%)
Профит фактор:
1.41
Мат. ожидание:
0.43 USD
Средняя прибыль:
2.40 USD
Средний убыток:
-2.69 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-12.45 USD)
Макс. убыток в серии:
-12.45 USD (4)
Прирост в месяц:
33.44%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.31 USD
Максимальная:
12.84 USD (43.84%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
29.52% (12.78 USD)
По эквити:
12.28% (3.74 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|31
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD+
|13
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD+
|1.4K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
Лучший трейд: +4.58 USD
Худший трейд: -6 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +9.09 USD
Макс. убыток в серии: -12.45 USD
I always use pending orders, so you won't experience delays/slippage, as long as your broker supports no requote transactions. However, to guarantee the best results, it is better that you open an account with the same broker as me. Click here to open an account.
I also always use a stop loss which will limit your trading risk. Always use the same equity ratio as mine or smaller.
