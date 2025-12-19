СигналыРазделы
Evriza Marantika

Make You Rich

Evriza Marantika
0 отзывов
Надежность
8 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 68%
VantageInternational-Live 7
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
31
Прибыльных трейдов:
19 (61.29%)
Убыточных трейдов:
12 (38.71%)
Лучший трейд:
4.58 USD
Худший трейд:
-6.22 USD
Общая прибыль:
45.51 USD (2 910 pips)
Общий убыток:
-32.26 USD (1 482 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (9.09 USD)
Макс. прибыль в серии:
20.32 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
0.11%
Макс. загрузка депозита:
68.14%
Последний трейд:
20 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
32 секунды
Фактор восстановления:
1.03
Длинных трейдов:
25 (80.65%)
Коротких трейдов:
6 (19.35%)
Профит фактор:
1.41
Мат. ожидание:
0.43 USD
Средняя прибыль:
2.40 USD
Средний убыток:
-2.69 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-12.45 USD)
Макс. убыток в серии:
-12.45 USD (4)
Прирост в месяц:
33.44%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.31 USD
Максимальная:
12.84 USD (43.84%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
29.52% (12.78 USD)
По эквити:
12.28% (3.74 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD+ 31
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD+ 13
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD+ 1.4K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +4.58 USD
Худший трейд: -6 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +9.09 USD
Макс. убыток в серии: -12.45 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

I always use pending orders, so you won't experience delays/slippage, as long as your broker supports no requote transactions. However, to guarantee the best results, it is better that you open an account with the same broker as me. Click here to open an account.

I also always use a stop loss which will limit your trading risk. Always use the same equity ratio as mine or smaller.
Нет отзывов
2026.01.19 00:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.19 00:34
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.18 23:34
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.13 22:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.13 15:30
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.07 08:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.05 02:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.31 07:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.30 08:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 14:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 05:05
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.26 02:02
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.26 02:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 02:26
Share of trading days is too low
2025.12.22 02:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 10:23
Trading operations on the account were performed for only 6 days. This comprises 8.45% of days out of the 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 10:23
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.19 10:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
