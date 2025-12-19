- 자본
- 축소
트레이드:
31
이익 거래:
19 (61.29%)
손실 거래:
12 (38.71%)
최고의 거래:
4.58 USD
최악의 거래:
-6.22 USD
총 수익:
45.51 USD (2 910 pips)
총 손실:
-32.26 USD (1 482 pips)
연속 최대 이익:
6 (9.09 USD)
연속 최대 이익:
20.32 USD (5)
샤프 비율:
0.24
거래 활동:
0.11%
최대 입금량:
68.14%
최근 거래:
21 시간 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
32 초
회복 요인:
1.03
롱(주식매수):
25 (80.65%)
숏(주식차입매도):
6 (19.35%)
수익 요인:
1.41
기대수익:
0.43 USD
평균 이익:
2.40 USD
평균 손실:
-2.69 USD
연속 최대 손실:
4 (-12.45 USD)
연속 최대 손실:
-12.45 USD (4)
월별 성장률:
33.44%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1.31 USD
최대한의:
12.84 USD (43.84%)
상대적 삭감:
잔고별:
29.52% (12.78 USD)
자본금별:
12.28% (3.74 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|31
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD+
|13
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD+
|1.4K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +4.58 USD
최악의 거래: -6 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +9.09 USD
연속 최대 손실: -12.45 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 7"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
I always use pending orders, so you won't experience delays/slippage, as long as your broker supports no requote transactions. However, to guarantee the best results, it is better that you open an account with the same broker as me. Click here to open an account.
I also always use a stop loss which will limit your trading risk. Always use the same equity ratio as mine or smaller.
I also always use a stop loss which will limit your trading risk. Always use the same equity ratio as mine or smaller.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
68%
0
0
USD
USD
44
USD
USD
8
0%
31
61%
0%
1.41
0.43
USD
USD
30%
1:500