SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Make You Rich
Evriza Marantika

Make You Rich

Evriza Marantika
0 comentários
Confiabilidade
8 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 68%
VantageInternational-Live 7
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
31
Negociações com lucro:
19 (61.29%)
Negociações com perda:
12 (38.71%)
Melhor negociação:
4.58 USD
Pior negociação:
-6.22 USD
Lucro bruto:
45.51 USD (2 910 pips)
Perda bruta:
-32.26 USD (1 482 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (9.09 USD)
Máximo lucro consecutivo:
20.32 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.24
Atividade de negociação:
0.11%
Depósito máximo carregado:
68.14%
Último negócio:
19 horas atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
32 segundos
Fator de recuperação:
1.03
Negociações longas:
25 (80.65%)
Negociações curtas:
6 (19.35%)
Fator de lucro:
1.41
Valor esperado:
0.43 USD
Lucro médio:
2.40 USD
Perda média:
-2.69 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-12.45 USD)
Máxima perda consecutiva:
-12.45 USD (4)
Crescimento mensal:
33.44%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1.31 USD
Máximo:
12.84 USD (43.84%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
29.52% (12.78 USD)
Pelo Capital Líquido:
12.28% (3.74 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD+ 31
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD+ 13
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD+ 1.4K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +4.58 USD
Pior negociação: -6 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +9.09 USD
Máxima perda consecutiva: -12.45 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 7" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

I always use pending orders, so you won't experience delays/slippage, as long as your broker supports no requote transactions. However, to guarantee the best results, it is better that you open an account with the same broker as me. Click here to open an account.

I also always use a stop loss which will limit your trading risk. Always use the same equity ratio as mine or smaller.
Sem comentários
2026.01.19 00:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.19 00:34
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.18 23:34
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.13 22:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.13 15:30
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.07 08:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.05 02:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.31 07:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.30 08:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 14:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 05:05
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.26 02:02
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.26 02:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 02:26
Share of trading days is too low
2025.12.22 02:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 10:23
Trading operations on the account were performed for only 6 days. This comprises 8.45% of days out of the 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 10:23
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.19 10:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Make You Rich
30 USD por mês
68%
0
0
USD
44
USD
8
0%
31
61%
0%
1.41
0.43
USD
30%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.