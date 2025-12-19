- Crescimento
Negociações:
31
Negociações com lucro:
19 (61.29%)
Negociações com perda:
12 (38.71%)
Melhor negociação:
4.58 USD
Pior negociação:
-6.22 USD
Lucro bruto:
45.51 USD (2 910 pips)
Perda bruta:
-32.26 USD (1 482 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (9.09 USD)
Máximo lucro consecutivo:
20.32 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.24
Atividade de negociação:
0.11%
Depósito máximo carregado:
68.14%
Último negócio:
19 horas atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
32 segundos
Fator de recuperação:
1.03
Negociações longas:
25 (80.65%)
Negociações curtas:
6 (19.35%)
Fator de lucro:
1.41
Valor esperado:
0.43 USD
Lucro médio:
2.40 USD
Perda média:
-2.69 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-12.45 USD)
Máxima perda consecutiva:
-12.45 USD (4)
Crescimento mensal:
33.44%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1.31 USD
Máximo:
12.84 USD (43.84%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
29.52% (12.78 USD)
Pelo Capital Líquido:
12.28% (3.74 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|31
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD+
|13
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD+
|1.4K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 7" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
I always use pending orders, so you won't experience delays/slippage, as long as your broker supports no requote transactions. However, to guarantee the best results, it is better that you open an account with the same broker as me. Click here to open an account.
I also always use a stop loss which will limit your trading risk. Always use the same equity ratio as mine or smaller.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
68%
0
0
USD
USD
44
USD
USD
8
0%
31
61%
0%
1.41
0.43
USD
USD
30%
1:500