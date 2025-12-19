- Incremento
Total de Trades:
31
Transacciones Rentables:
19 (61.29%)
Transacciones Irrentables:
12 (38.71%)
Mejor transacción:
4.58 USD
Peor transacción:
-6.22 USD
Beneficio Bruto:
45.51 USD (2 910 pips)
Pérdidas Brutas:
-32.26 USD (1 482 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (9.09 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
20.32 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.24
Actividad comercial:
0.11%
Carga máxima del depósito:
68.14%
Último trade:
17 horas
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
32 segundos
Factor de Recuperación:
1.03
Transacciones Largas:
25 (80.65%)
Transacciones Cortas:
6 (19.35%)
Factor de Beneficio:
1.41
Beneficio Esperado:
0.43 USD
Beneficio medio:
2.40 USD
Pérdidas medias:
-2.69 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-12.45 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-12.45 USD (4)
Crecimiento al mes:
33.44%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
1.31 USD
Máxima:
12.84 USD (43.84%)
Reducción relativa:
De balance:
29.52% (12.78 USD)
De fondos:
12.28% (3.74 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|31
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD+
|13
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD+
|1.4K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +4.58 USD
Peor transacción: -6 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +9.09 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -12.45 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 7" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
I always use pending orders, so you won't experience delays/slippage, as long as your broker supports no requote transactions. However, to guarantee the best results, it is better that you open an account with the same broker as me. Click here to open an account.
I also always use a stop loss which will limit your trading risk. Always use the same equity ratio as mine or smaller.
I also always use a stop loss which will limit your trading risk. Always use the same equity ratio as mine or smaller.
