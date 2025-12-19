SeñalesSecciones
Evriza Marantika

Make You Rich

Evriza Marantika
0 comentarios
Fiabilidad
8 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 68%
VantageInternational-Live 7
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
31
Transacciones Rentables:
19 (61.29%)
Transacciones Irrentables:
12 (38.71%)
Mejor transacción:
4.58 USD
Peor transacción:
-6.22 USD
Beneficio Bruto:
45.51 USD (2 910 pips)
Pérdidas Brutas:
-32.26 USD (1 482 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (9.09 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
20.32 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.24
Actividad comercial:
0.11%
Carga máxima del depósito:
68.14%
Último trade:
17 horas
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
32 segundos
Factor de Recuperación:
1.03
Transacciones Largas:
25 (80.65%)
Transacciones Cortas:
6 (19.35%)
Factor de Beneficio:
1.41
Beneficio Esperado:
0.43 USD
Beneficio medio:
2.40 USD
Pérdidas medias:
-2.69 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-12.45 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-12.45 USD (4)
Crecimiento al mes:
33.44%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
1.31 USD
Máxima:
12.84 USD (43.84%)
Reducción relativa:
De balance:
29.52% (12.78 USD)
De fondos:
12.28% (3.74 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD+ 31
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD+ 13
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD+ 1.4K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +4.58 USD
Peor transacción: -6 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +9.09 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -12.45 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 7" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

I always use pending orders, so you won't experience delays/slippage, as long as your broker supports no requote transactions. However, to guarantee the best results, it is better that you open an account with the same broker as me. Click here to open an account.

I also always use a stop loss which will limit your trading risk. Always use the same equity ratio as mine or smaller.
No hay comentarios
2026.01.19 00:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.19 00:34
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.18 23:34
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.13 22:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.13 15:30
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.07 08:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.05 02:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.31 07:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.30 08:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 14:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 05:05
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.26 02:02
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.26 02:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 02:26
Share of trading days is too low
2025.12.22 02:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 10:23
Trading operations on the account were performed for only 6 days. This comprises 8.45% of days out of the 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 10:23
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.19 10:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
