Robert Zielinski

Easy Trade 2

Robert Zielinski
0 отзывов
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -18%
VantageInternational-Live 6
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
10
Прибыльных трейдов:
3 (30.00%)
Убыточных трейдов:
7 (70.00%)
Лучший трейд:
13.01 PLN
Худший трейд:
-21.76 PLN
Общая прибыль:
23.80 PLN (1 621 pips)
Общий убыток:
-136.11 PLN (3 616 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (23.80 PLN)
Макс. прибыль в серии:
23.80 PLN (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.83
Торговая активность:
0.23%
Макс. загрузка депозита:
34.99%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
20 минут
Фактор восстановления:
-1.00
Длинных трейдов:
6 (60.00%)
Коротких трейдов:
4 (40.00%)
Профит фактор:
0.17
Мат. ожидание:
-11.23 PLN
Средняя прибыль:
7.93 PLN
Средний убыток:
-19.44 PLN
Макс. серия проигрышей:
5 (-86.12 PLN)
Макс. убыток в серии:
-86.12 PLN (5)
Прирост в месяц:
-17.97%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
112.31 PLN
Максимальная:
112.31 PLN (17.97%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.97% (112.31 PLN)
По эквити:
4.00% (21.94 PLN)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPJPY+ 3
NZDUSD+ 1
CADJPY+ 1
GER40 1
AUDJPY+ 1
FRA40 1
UK100 1
USDCNH+ 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPJPY+ -4
NZDUSD+ -5
CADJPY+ -7
GER40 4
AUDJPY+ -5
FRA40 -5
UK100 -6
USDCNH+ -6
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPJPY+ -42
NZDUSD+ -41
CADJPY+ -45
GER40 1.5K
AUDJPY+ -60
FRA40 -1.2K
UK100 -2K
USDCNH+ -107
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +13.01 PLN
Худший трейд: -22 PLN
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +23.80 PLN
Макс. убыток в серии: -86.12 PLN

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.02 17:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 15:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 21:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 20:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.19 15:29
Share of trading days is too low
2025.12.19 15:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.19 14:29
Share of trading days is too low
2025.12.19 14:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.19 06:20
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 06:20
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 06:20
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.19 06:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 06:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
