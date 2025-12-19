- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
10
Прибыльных трейдов:
3 (30.00%)
Убыточных трейдов:
7 (70.00%)
Лучший трейд:
13.01 PLN
Худший трейд:
-21.76 PLN
Общая прибыль:
23.80 PLN (1 621 pips)
Общий убыток:
-136.11 PLN (3 616 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (23.80 PLN)
Макс. прибыль в серии:
23.80 PLN (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.83
Торговая активность:
0.23%
Макс. загрузка депозита:
34.99%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
20 минут
Фактор восстановления:
-1.00
Длинных трейдов:
6 (60.00%)
Коротких трейдов:
4 (40.00%)
Профит фактор:
0.17
Мат. ожидание:
-11.23 PLN
Средняя прибыль:
7.93 PLN
Средний убыток:
-19.44 PLN
Макс. серия проигрышей:
5 (-86.12 PLN)
Макс. убыток в серии:
-86.12 PLN (5)
Прирост в месяц:
-17.97%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
112.31 PLN
Максимальная:
112.31 PLN (17.97%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.97% (112.31 PLN)
По эквити:
4.00% (21.94 PLN)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPJPY+
|3
|NZDUSD+
|1
|CADJPY+
|1
|GER40
|1
|AUDJPY+
|1
|FRA40
|1
|UK100
|1
|USDCNH+
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPJPY+
|-4
|NZDUSD+
|-5
|CADJPY+
|-7
|GER40
|4
|AUDJPY+
|-5
|FRA40
|-5
|UK100
|-6
|USDCNH+
|-6
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPJPY+
|-42
|NZDUSD+
|-41
|CADJPY+
|-45
|GER40
|1.5K
|AUDJPY+
|-60
|FRA40
|-1.2K
|UK100
|-2K
|USDCNH+
|-107
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +13.01 PLN
Худший трейд: -22 PLN
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +23.80 PLN
Макс. убыток в серии: -86.12 PLN
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-18%
0
0
USD
USD
513
PLN
PLN
3
100%
10
30%
0%
0.17
-11.23
PLN
PLN
18%
1:500