- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
10
利益トレード:
3 (30.00%)
損失トレード:
7 (70.00%)
ベストトレード:
13.01 PLN
最悪のトレード:
-21.76 PLN
総利益:
23.80 PLN (1 621 pips)
総損失:
-136.11 PLN (3 616 pips)
最大連続の勝ち:
3 (23.80 PLN)
最大連続利益:
23.80 PLN (3)
シャープレシオ:
-0.83
取引アクティビティ:
0.23%
最大入金額:
34.99%
最近のトレード:
8 時間前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
20 分
リカバリーファクター:
-1.00
長いトレード:
6 (60.00%)
短いトレード:
4 (40.00%)
プロフィットファクター:
0.17
期待されたペイオフ:
-11.23 PLN
平均利益:
7.93 PLN
平均損失:
-19.44 PLN
最大連続の負け:
5 (-86.12 PLN)
最大連続損失:
-86.12 PLN (5)
月間成長:
-17.97%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
112.31 PLN
最大の:
112.31 PLN (17.97%)
比較ドローダウン:
残高による:
17.97% (112.31 PLN)
エクイティによる:
4.00% (21.94 PLN)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPJPY+
|3
|NZDUSD+
|1
|CADJPY+
|1
|GER40
|1
|AUDJPY+
|1
|FRA40
|1
|UK100
|1
|USDCNH+
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPJPY+
|-4
|NZDUSD+
|-5
|CADJPY+
|-7
|GER40
|4
|AUDJPY+
|-5
|FRA40
|-5
|UK100
|-6
|USDCNH+
|-6
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPJPY+
|-42
|NZDUSD+
|-41
|CADJPY+
|-45
|GER40
|1.5K
|AUDJPY+
|-60
|FRA40
|-1.2K
|UK100
|-2K
|USDCNH+
|-107
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +13.01 PLN
最悪のトレード: -22 PLN
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +23.80 PLN
最大連続損失: -86.12 PLN
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 6"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-18%
0
0
USD
USD
513
PLN
PLN
3
100%
10
30%
0%
0.17
-11.23
PLN
PLN
18%
1:500