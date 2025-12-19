- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
10
Negociações com lucro:
3 (30.00%)
Negociações com perda:
7 (70.00%)
Melhor negociação:
13.01 PLN
Pior negociação:
-21.76 PLN
Lucro bruto:
23.80 PLN (1 621 pips)
Perda bruta:
-136.11 PLN (3 616 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (23.80 PLN)
Máximo lucro consecutivo:
23.80 PLN (3)
Índice de Sharpe:
-0.83
Atividade de negociação:
0.23%
Depósito máximo carregado:
34.99%
Último negócio:
8 horas atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
20 minutos
Fator de recuperação:
-1.00
Negociações longas:
6 (60.00%)
Negociações curtas:
4 (40.00%)
Fator de lucro:
0.17
Valor esperado:
-11.23 PLN
Lucro médio:
7.93 PLN
Perda média:
-19.44 PLN
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-86.12 PLN)
Máxima perda consecutiva:
-86.12 PLN (5)
Crescimento mensal:
-17.97%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
112.31 PLN
Máximo:
112.31 PLN (17.97%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
17.97% (112.31 PLN)
Pelo Capital Líquido:
4.00% (21.94 PLN)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPJPY+
|3
|NZDUSD+
|1
|CADJPY+
|1
|GER40
|1
|AUDJPY+
|1
|FRA40
|1
|UK100
|1
|USDCNH+
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPJPY+
|-4
|NZDUSD+
|-5
|CADJPY+
|-7
|GER40
|4
|AUDJPY+
|-5
|FRA40
|-5
|UK100
|-6
|USDCNH+
|-6
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPJPY+
|-42
|NZDUSD+
|-41
|CADJPY+
|-45
|GER40
|1.5K
|AUDJPY+
|-60
|FRA40
|-1.2K
|UK100
|-2K
|USDCNH+
|-107
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +13.01 PLN
Pior negociação: -22 PLN
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +23.80 PLN
Máxima perda consecutiva: -86.12 PLN
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 6" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-18%
0
0
USD
USD
513
PLN
PLN
3
100%
10
30%
0%
0.17
-11.23
PLN
PLN
18%
1:500