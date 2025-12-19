- 자본
트레이드:
10
이익 거래:
3 (30.00%)
손실 거래:
7 (70.00%)
최고의 거래:
13.01 PLN
최악의 거래:
-21.76 PLN
총 수익:
23.80 PLN (1 621 pips)
총 손실:
-136.41 PLN (3 616 pips)
연속 최대 이익:
3 (23.80 PLN)
연속 최대 이익:
23.80 PLN (3)
샤프 비율:
-0.83
거래 활동:
5.12%
최대 입금량:
34.99%
최근 거래:
13 시간 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
20 분
회복 요인:
-1.00
롱(주식매수):
6 (60.00%)
숏(주식차입매도):
4 (40.00%)
수익 요인:
0.17
기대수익:
-11.26 PLN
평균 이익:
7.93 PLN
평균 손실:
-19.49 PLN
연속 최대 손실:
5 (-86.12 PLN)
연속 최대 손실:
-86.12 PLN (5)
월별 성장률:
-17.97%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
112.61 PLN
최대한의:
112.61 PLN (18.02%)
상대적 삭감:
잔고별:
17.97% (112.31 PLN)
자본금별:
4.00% (21.94 PLN)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPJPY+
|3
|NZDUSD+
|1
|CADJPY+
|1
|GER40
|1
|AUDJPY+
|1
|FRA40
|1
|UK100
|1
|USDCNH+
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPJPY+
|-4
|NZDUSD+
|-5
|CADJPY+
|-7
|GER40
|4
|AUDJPY+
|-5
|FRA40
|-5
|UK100
|-6
|USDCNH+
|-6
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPJPY+
|-42
|NZDUSD+
|-41
|CADJPY+
|-45
|GER40
|1.5K
|AUDJPY+
|-60
|FRA40
|-1.2K
|UK100
|-2K
|USDCNH+
|-107
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 6"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
