交易:
10
盈利交易:
3 (30.00%)
亏损交易:
7 (70.00%)
最好交易:
13.01 PLN
最差交易:
-21.76 PLN
毛利:
23.80 PLN (1 621 pips)
毛利亏损:
-136.11 PLN (3 616 pips)
最大连续赢利:
3 (23.80 PLN)
最大连续盈利:
23.80 PLN (3)
夏普比率:
-0.83
交易活动:
0.23%
最大入金加载:
34.99%
最近交易:
13 几小时前
每周交易:
9
平均持有时间:
20 分钟
采收率:
-1.00
长期交易:
6 (60.00%)
短期交易:
4 (40.00%)
利润因子:
0.17
预期回报:
-11.23 PLN
平均利润:
7.93 PLN
平均损失:
-19.44 PLN
最大连续失误:
5 (-86.12 PLN)
最大连续亏损:
-86.12 PLN (5)
每月增长:
-17.97%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
112.31 PLN
最大值:
112.31 PLN (17.97%)
相对跌幅:
结余:
17.97% (112.31 PLN)
净值:
4.00% (21.94 PLN)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPJPY+
|3
|NZDUSD+
|1
|CADJPY+
|1
|GER40
|1
|AUDJPY+
|1
|FRA40
|1
|UK100
|1
|USDCNH+
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPJPY+
|-4
|NZDUSD+
|-5
|CADJPY+
|-7
|GER40
|4
|AUDJPY+
|-5
|FRA40
|-5
|UK100
|-6
|USDCNH+
|-6
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPJPY+
|-42
|NZDUSD+
|-41
|CADJPY+
|-45
|GER40
|1.5K
|AUDJPY+
|-60
|FRA40
|-1.2K
|UK100
|-2K
|USDCNH+
|-107
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
