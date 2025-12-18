- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
34
Прибыльных трейдов:
16 (47.05%)
Убыточных трейдов:
18 (52.94%)
Лучший трейд:
1.65 USD
Худший трейд:
-1.25 USD
Общая прибыль:
5.82 USD (5 779 pips)
Общий убыток:
-5.39 USD (5 363 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (2.09 USD)
Макс. прибыль в серии:
3.17 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
1.66%
Макс. загрузка депозита:
71.79%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
34
Ср. время удержания:
22 минуты
Фактор восстановления:
0.17
Длинных трейдов:
34 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
1.08
Мат. ожидание:
0.01 USD
Средняя прибыль:
0.36 USD
Средний убыток:
-0.30 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-0.89 USD)
Макс. убыток в серии:
-2.47 USD (2)
Прирост в месяц:
3.63%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.82 USD
Максимальная:
2.47 USD (17.41%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.41% (2.47 USD)
По эквити:
13.25% (1.88 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|US500
|34
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|US500
|0
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|US500
|416
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1.65 USD
Худший трейд: -1 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +2.09 USD
Макс. убыток в серии: -0.89 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 6
|
FXGT-Live
|0.00 × 2
Нет отзывов
FBS
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
4%
0
0
USD
USD
12
USD
USD
1
0%
34
47%
2%
1.07
0.01
USD
USD
17%
1:1