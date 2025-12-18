- 자본
- 축소
트레이드:
35
이익 거래:
16 (45.71%)
손실 거래:
19 (54.29%)
최고의 거래:
1.65 USD
최악의 거래:
-1.25 USD
총 수익:
5.82 USD (5 779 pips)
총 손실:
-5.67 USD (5 642 pips)
연속 최대 이익:
10 (2.09 USD)
연속 최대 이익:
3.17 USD (2)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
1.66%
최대 입금량:
71.79%
최근 거래:
7 시간 전
주별 거래 수:
35
평균 유지 시간:
22 분
회복 요인:
0.06
롱(주식매수):
35 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
1.03
기대수익:
0.00 USD
평균 이익:
0.36 USD
평균 손실:
-0.30 USD
연속 최대 손실:
7 (-1.17 USD)
연속 최대 손실:
-2.47 USD (2)
월별 성장률:
1.27%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.82 USD
최대한의:
2.47 USD (17.41%)
상대적 삭감:
잔고별:
17.41% (2.47 USD)
자본금별:
13.25% (1.88 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|US500
|35
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|US500
|0
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|US500
|137
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1.65 USD
최악의 거래: -1 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +2.09 USD
연속 최대 손실: -1.17 USD
리뷰 없음
FBS
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
