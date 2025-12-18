- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
32
Negociações com lucro:
16 (50.00%)
Negociações com perda:
16 (50.00%)
Melhor negociação:
1.65 USD
Pior negociação:
-1.25 USD
Lucro bruto:
5.82 USD (5 779 pips)
Perda bruta:
-5.13 USD (5 103 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (2.09 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3.17 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
1.66%
Depósito máximo carregado:
71.79%
Último negócio:
16 minutos atrás
Negociações por semana:
32
Tempo médio de espera:
23 minutos
Fator de recuperação:
0.28
Negociações longas:
32 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
1.13
Valor esperado:
0.02 USD
Lucro médio:
0.36 USD
Perda média:
-0.32 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-0.87 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2.47 USD (2)
Crescimento mensal:
5.83%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.82 USD
Máximo:
2.47 USD (17.41%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
17.41% (2.47 USD)
Pelo Capital Líquido:
13.25% (1.88 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|US500
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|US500
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|US500
|676
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1.65 USD
Pior negociação: -1 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +2.09 USD
Máxima perda consecutiva: -0.87 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 6
|
FXGT-Live
|0.00 × 2
Sem comentários
FBS
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
6%
0
0
USD
USD
12
USD
USD
1
0%
32
50%
2%
1.13
0.02
USD
USD
17%
1:1