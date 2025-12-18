- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
31
盈利交易:
16 (51.61%)
亏损交易:
15 (48.39%)
最好交易:
1.65 USD
最差交易:
-1.25 USD
毛利:
5.82 USD (5 779 pips)
毛利亏损:
-5.10 USD (5 073 pips)
最大连续赢利:
10 (2.09 USD)
最大连续盈利:
3.17 USD (2)
夏普比率:
0.06
交易活动:
1.66%
最大入金加载:
71.79%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
31
平均持有时间:
24 分钟
采收率:
0.29
长期交易:
31 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
1.14
预期回报:
0.02 USD
平均利润:
0.36 USD
平均损失:
-0.34 USD
最大连续失误:
6 (-0.87 USD)
最大连续亏损:
-2.47 USD (2)
每月增长:
6.08%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.82 USD
最大值:
2.47 USD (17.41%)
相对跌幅:
结余:
17.41% (2.47 USD)
净值:
13.25% (1.88 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|US500
|31
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|US500
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|US500
|706
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
