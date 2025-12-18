- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
34
利益トレード:
16 (47.05%)
損失トレード:
18 (52.94%)
ベストトレード:
1.65 USD
最悪のトレード:
-1.25 USD
総利益:
5.82 USD (5 779 pips)
総損失:
-5.39 USD (5 363 pips)
最大連続の勝ち:
10 (2.09 USD)
最大連続利益:
3.17 USD (2)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
1.66%
最大入金額:
71.79%
最近のトレード:
54 分前
1週間当たりの取引:
34
平均保有時間:
22 分
リカバリーファクター:
0.17
長いトレード:
34 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
1.08
期待されたペイオフ:
0.01 USD
平均利益:
0.36 USD
平均損失:
-0.30 USD
最大連続の負け:
6 (-0.89 USD)
最大連続損失:
-2.47 USD (2)
月間成長:
3.63%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.82 USD
最大の:
2.47 USD (17.41%)
比較ドローダウン:
残高による:
17.41% (2.47 USD)
エクイティによる:
13.25% (1.88 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|US500
|34
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|US500
|0
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|US500
|416
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1.65 USD
最悪のトレード: -1 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +2.09 USD
最大連続損失: -0.89 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 6
|
FXGT-Live
|0.00 × 2
レビューなし
FBS
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
4%
0
0
USD
USD
12
USD
USD
1
0%
34
47%
2%
1.07
0.01
USD
USD
17%
1:1