- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
34
Gewinntrades:
16 (47.05%)
Verlusttrades:
18 (52.94%)
Bester Trade:
1.65 USD
Schlechtester Trade:
-1.25 USD
Bruttoprofit:
5.82 USD (5 779 pips)
Bruttoverlust:
-5.39 USD (5 363 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (2.09 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3.17 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
1.66%
Max deposit load:
71.79%
Letzter Trade:
51 Minuten
Trades pro Woche:
34
Durchschn. Haltezeit:
22 Minuten
Erholungsfaktor:
0.17
Long-Positionen:
34 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
1.08
Mathematische Gewinnerwartung:
0.01 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.36 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-0.30 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-0.89 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2.47 USD (2)
Wachstum pro Monat :
3.63%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.82 USD
Maximaler:
2.47 USD (17.41%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
17.41% (2.47 USD)
Kapital:
13.25% (1.88 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|US500
|34
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|US500
|0
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|US500
|416
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +1.65 USD
Schlechtester Trade: -1 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2.09 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.89 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FBS-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 6
|
FXGT-Live
|0.00 × 2
Keine Bewertungen
FBS
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
4%
0
0
USD
USD
12
USD
USD
1
0%
34
47%
2%
1.07
0.01
USD
USD
17%
1:1