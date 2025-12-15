СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / MerryGate inc Global
Gi Ho Nam

MerryGate inc Global

Gi Ho Nam
0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2025 16%
LiteFinance-MT5-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
30
Прибыльных трейдов:
26 (86.66%)
Убыточных трейдов:
4 (13.33%)
Лучший трейд:
4.40 USD
Худший трейд:
-3.74 USD
Общая прибыль:
50.92 USD (4 610 pips)
Общий убыток:
-4.60 USD (695 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (24.86 USD)
Макс. прибыль в серии:
24.86 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
1.04
Торговая активность:
89.97%
Макс. загрузка депозита:
36.98%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
28
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
10.09
Длинных трейдов:
14 (46.67%)
Коротких трейдов:
16 (53.33%)
Профит фактор:
11.07
Мат. ожидание:
1.54 USD
Средняя прибыль:
1.96 USD
Средний убыток:
-1.15 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-4.59 USD)
Макс. убыток в серии:
-4.59 USD (3)
Прирост в месяц:
16.29%
Алготрейдинг:
50%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
4.59 USD (1.46%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.41% (4.59 USD)
По эквити:
28.51% (91.24 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURAUD_k 7
EURGBP_k 4
EURCHF_k 4
GBPUSD_k 3
GBPCHF_k 2
NZDCAD_k 2
NZDUSD_k 2
AUDUSD_k 2
USDSGD_cl 1
AUDCHF_k 1
GBPCAD_k 1
EURUSD_k 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURAUD_k 3
EURGBP_k 8
EURCHF_k 5
GBPUSD_k 8
GBPCHF_k 4
NZDCAD_k 3
NZDUSD_k 5
AUDUSD_k 1
USDSGD_cl 2
AUDCHF_k 1
GBPCAD_k 4
EURUSD_k 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURAUD_k 389
EURGBP_k 483
EURCHF_k 283
GBPUSD_k 676
GBPCHF_k 281
NZDCAD_k 346
NZDUSD_k 291
AUDUSD_k 128
USDSGD_cl 210
AUDCHF_k 87
GBPCAD_k 604
EURUSD_k 137
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +4.40 USD
Худший трейд: -4 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +24.86 USD
Макс. убыток в серии: -4.59 USD

2025.12.16 20:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 19:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 22:09
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.12.15 22:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.15 22:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
