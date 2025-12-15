- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
30
Прибыльных трейдов:
26 (86.66%)
Убыточных трейдов:
4 (13.33%)
Лучший трейд:
4.40 USD
Худший трейд:
-3.74 USD
Общая прибыль:
50.92 USD (4 610 pips)
Общий убыток:
-4.60 USD (695 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (24.86 USD)
Макс. прибыль в серии:
24.86 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
1.04
Торговая активность:
89.97%
Макс. загрузка депозита:
36.98%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
28
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
10.09
Длинных трейдов:
14 (46.67%)
Коротких трейдов:
16 (53.33%)
Профит фактор:
11.07
Мат. ожидание:
1.54 USD
Средняя прибыль:
1.96 USD
Средний убыток:
-1.15 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-4.59 USD)
Макс. убыток в серии:
-4.59 USD (3)
Прирост в месяц:
16.29%
Алготрейдинг:
50%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
4.59 USD (1.46%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.41% (4.59 USD)
По эквити:
28.51% (91.24 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURAUD_k
|7
|EURGBP_k
|4
|EURCHF_k
|4
|GBPUSD_k
|3
|GBPCHF_k
|2
|NZDCAD_k
|2
|NZDUSD_k
|2
|AUDUSD_k
|2
|USDSGD_cl
|1
|AUDCHF_k
|1
|GBPCAD_k
|1
|EURUSD_k
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURAUD_k
|3
|EURGBP_k
|8
|EURCHF_k
|5
|GBPUSD_k
|8
|GBPCHF_k
|4
|NZDCAD_k
|3
|NZDUSD_k
|5
|AUDUSD_k
|1
|USDSGD_cl
|2
|AUDCHF_k
|1
|GBPCAD_k
|4
|EURUSD_k
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURAUD_k
|389
|EURGBP_k
|483
|EURCHF_k
|283
|GBPUSD_k
|676
|GBPCHF_k
|281
|NZDCAD_k
|346
|NZDUSD_k
|291
|AUDUSD_k
|128
|USDSGD_cl
|210
|AUDCHF_k
|87
|GBPCAD_k
|604
|EURUSD_k
|137
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +4.40 USD
Худший трейд: -4 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +24.86 USD
Макс. убыток в серии: -4.59 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "LiteFinance-MT5-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
