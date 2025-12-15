信号部分
Gi Ho Nam

MerryGate inc Global

Gi Ho Nam
0条评论
可靠性
2
0 / 0 USD
每月复制 999 USD per 
增长自 2025 15%
LiteFinance-MT5-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
31
盈利交易:
26 (83.87%)
亏损交易:
5 (16.13%)
最好交易:
4.40 USD
最差交易:
-3.74 USD
毛利:
50.92 USD (4 610 pips)
毛利亏损:
-7.86 USD (858 pips)
最大连续赢利:
12 (24.86 USD)
最大连续盈利:
24.86 USD (12)
夏普比率:
0.84
交易活动:
91.94%
最大入金加载:
36.98%
最近交易:
41 几分钟前
每周交易:
23
平均持有时间:
14 小时
采收率:
9.38
长期交易:
14 (45.16%)
短期交易:
17 (54.84%)
利润因子:
6.48
预期回报:
1.39 USD
平均利润:
1.96 USD
平均损失:
-1.57 USD
最大连续失误:
3 (-4.59 USD)
最大连续亏损:
-4.59 USD (3)
每月增长:
15.10%
算法交易:
48%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
4.59 USD (1.46%)
相对跌幅:
结余:
1.41% (4.59 USD)
净值:
28.63% (91.64 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURAUD_k 7
EURGBP_k 4
EURCHF_k 4
GBPUSD_k 3
AUDUSD_k 3
GBPCHF_k 2
NZDCAD_k 2
NZDUSD_k 2
USDSGD_cl 1
AUDCHF_k 1
GBPCAD_k 1
EURUSD_k 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURAUD_k 3
EURGBP_k 8
EURCHF_k 5
GBPUSD_k 8
AUDUSD_k -2
GBPCHF_k 4
NZDCAD_k 3
NZDUSD_k 5
USDSGD_cl 2
AUDCHF_k 1
GBPCAD_k 4
EURUSD_k 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURAUD_k 389
EURGBP_k 483
EURCHF_k 283
GBPUSD_k 676
AUDUSD_k -35
GBPCHF_k 281
NZDCAD_k 346
NZDUSD_k 291
USDSGD_cl 210
AUDCHF_k 87
GBPCAD_k 604
EURUSD_k 137
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +4.40 USD
最差交易: -4 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +24.86 USD
最大连续亏损: -4.59 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 LiteFinance-MT5-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2025.12.26 03:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.16 20:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 19:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 22:09
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.12.15 22:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.15 22:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
MerryGate inc Global
每月999 USD
15%
0
0
USD
317
USD
2
48%
31
83%
92%
6.47
1.39
USD
29%
1:500
