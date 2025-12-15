- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
31
盈利交易:
26 (83.87%)
亏损交易:
5 (16.13%)
最好交易:
4.40 USD
最差交易:
-3.74 USD
毛利:
50.92 USD (4 610 pips)
毛利亏损:
-7.86 USD (858 pips)
最大连续赢利:
12 (24.86 USD)
最大连续盈利:
24.86 USD (12)
夏普比率:
0.84
交易活动:
91.94%
最大入金加载:
36.98%
最近交易:
41 几分钟前
每周交易:
23
平均持有时间:
14 小时
采收率:
9.38
长期交易:
14 (45.16%)
短期交易:
17 (54.84%)
利润因子:
6.48
预期回报:
1.39 USD
平均利润:
1.96 USD
平均损失:
-1.57 USD
最大连续失误:
3 (-4.59 USD)
最大连续亏损:
-4.59 USD (3)
每月增长:
15.10%
算法交易:
48%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
4.59 USD (1.46%)
相对跌幅:
结余:
1.41% (4.59 USD)
净值:
28.63% (91.64 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURAUD_k
|7
|EURGBP_k
|4
|EURCHF_k
|4
|GBPUSD_k
|3
|AUDUSD_k
|3
|GBPCHF_k
|2
|NZDCAD_k
|2
|NZDUSD_k
|2
|USDSGD_cl
|1
|AUDCHF_k
|1
|GBPCAD_k
|1
|EURUSD_k
|1
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURAUD_k
|3
|EURGBP_k
|8
|EURCHF_k
|5
|GBPUSD_k
|8
|AUDUSD_k
|-2
|GBPCHF_k
|4
|NZDCAD_k
|3
|NZDUSD_k
|5
|USDSGD_cl
|2
|AUDCHF_k
|1
|GBPCAD_k
|4
|EURUSD_k
|3
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURAUD_k
|389
|EURGBP_k
|483
|EURCHF_k
|283
|GBPUSD_k
|676
|AUDUSD_k
|-35
|GBPCHF_k
|281
|NZDCAD_k
|346
|NZDUSD_k
|291
|USDSGD_cl
|210
|AUDCHF_k
|87
|GBPCAD_k
|604
|EURUSD_k
|137
- 入金加载
- 提取
最好交易: +4.40 USD
最差交易: -4 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +24.86 USD
最大连续亏损: -4.59 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 LiteFinance-MT5-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
