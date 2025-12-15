- 成長
トレード:
33
利益トレード:
28 (84.84%)
損失トレード:
5 (15.15%)
ベストトレード:
4.40 USD
最悪のトレード:
-3.74 USD
総利益:
51.79 USD (4 696 pips)
総損失:
-7.86 USD (858 pips)
最大連続の勝ち:
12 (24.86 USD)
最大連続利益:
24.86 USD (12)
シャープレシオ:
0.81
取引アクティビティ:
91.94%
最大入金額:
37.93%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
25
平均保有時間:
15 時間
リカバリーファクター:
9.57
長いトレード:
15 (45.45%)
短いトレード:
18 (54.55%)
プロフィットファクター:
6.59
期待されたペイオフ:
1.33 USD
平均利益:
1.85 USD
平均損失:
-1.57 USD
最大連続の負け:
3 (-4.59 USD)
最大連続損失:
-4.59 USD (3)
月間成長:
15.42%
アルゴリズム取引:
48%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
4.59 USD (1.46%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.41% (4.59 USD)
エクイティによる:
29.58% (93.97 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURAUD_k
|7
|EURGBP_k
|4
|EURCHF_k
|4
|GBPUSD_k
|3
|AUDUSD_k
|3
|GBPCHF_k
|2
|NZDCAD_k
|2
|NZDUSD_k
|2
|AUDCHF_k
|2
|USDSGD_cl
|1
|GBPCAD_k
|1
|EURUSD_k
|1
|EURCAD_k
|1
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURAUD_k
|3
|EURGBP_k
|8
|EURCHF_k
|5
|GBPUSD_k
|8
|AUDUSD_k
|-2
|GBPCHF_k
|4
|NZDCAD_k
|3
|NZDUSD_k
|5
|AUDCHF_k
|2
|USDSGD_cl
|2
|GBPCAD_k
|4
|EURUSD_k
|3
|EURCAD_k
|0
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURAUD_k
|389
|EURGBP_k
|483
|EURCHF_k
|283
|GBPUSD_k
|676
|AUDUSD_k
|-35
|GBPCHF_k
|281
|NZDCAD_k
|346
|NZDUSD_k
|291
|AUDCHF_k
|150
|USDSGD_cl
|210
|GBPCAD_k
|604
|EURUSD_k
|137
|EURCAD_k
|23
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +4.40 USD
最悪のトレード: -4 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +24.86 USD
最大連続損失: -4.59 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"LiteFinance-MT5-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
