シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / MerryGate inc Global
Gi Ho Nam

MerryGate inc Global

Gi Ho Nam
レビュー0件
信頼性
2週間
0 / 0 USD
月額  999  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 15%
LiteFinance-MT5-Live
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
33
利益トレード:
28 (84.84%)
損失トレード:
5 (15.15%)
ベストトレード:
4.40 USD
最悪のトレード:
-3.74 USD
総利益:
51.79 USD (4 696 pips)
総損失:
-7.86 USD (858 pips)
最大連続の勝ち:
12 (24.86 USD)
最大連続利益:
24.86 USD (12)
シャープレシオ:
0.81
取引アクティビティ:
91.94%
最大入金額:
37.93%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
25
平均保有時間:
15 時間
リカバリーファクター:
9.57
長いトレード:
15 (45.45%)
短いトレード:
18 (54.55%)
プロフィットファクター:
6.59
期待されたペイオフ:
1.33 USD
平均利益:
1.85 USD
平均損失:
-1.57 USD
最大連続の負け:
3 (-4.59 USD)
最大連続損失:
-4.59 USD (3)
月間成長:
15.42%
アルゴリズム取引:
48%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
4.59 USD (1.46%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.41% (4.59 USD)
エクイティによる:
29.58% (93.97 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURAUD_k 7
EURGBP_k 4
EURCHF_k 4
GBPUSD_k 3
AUDUSD_k 3
GBPCHF_k 2
NZDCAD_k 2
NZDUSD_k 2
AUDCHF_k 2
USDSGD_cl 1
GBPCAD_k 1
EURUSD_k 1
EURCAD_k 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURAUD_k 3
EURGBP_k 8
EURCHF_k 5
GBPUSD_k 8
AUDUSD_k -2
GBPCHF_k 4
NZDCAD_k 3
NZDUSD_k 5
AUDCHF_k 2
USDSGD_cl 2
GBPCAD_k 4
EURUSD_k 3
EURCAD_k 0
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURAUD_k 389
EURGBP_k 483
EURCHF_k 283
GBPUSD_k 676
AUDUSD_k -35
GBPCHF_k 281
NZDCAD_k 346
NZDUSD_k 291
AUDCHF_k 150
USDSGD_cl 210
GBPCAD_k 604
EURUSD_k 137
EURCAD_k 23
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +4.40 USD
最悪のトレード: -4 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +24.86 USD
最大連続損失: -4.59 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"LiteFinance-MT5-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.12.26 03:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.16 20:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 19:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 22:09
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.12.15 22:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.15 22:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
MerryGate inc Global
999 USD/月
15%
0
0
USD
318
USD
2
48%
33
84%
92%
6.58
1.33
USD
30%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください