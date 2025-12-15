- 자본
- 축소
트레이드:
85
이익 거래:
70 (82.35%)
손실 거래:
15 (17.65%)
최고의 거래:
7.22 USD
최악의 거래:
-8.59 USD
총 수익:
177.04 USD (11 989 pips)
총 손실:
-47.89 USD (3 280 pips)
연속 최대 이익:
12 (24.86 USD)
연속 최대 이익:
32.48 USD (10)
샤프 비율:
0.54
거래 활동:
94.76%
최대 입금량:
37.93%
최근 거래:
4 일 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
14.73
롱(주식매수):
43 (50.59%)
숏(주식차입매도):
42 (49.41%)
수익 요인:
3.70
기대수익:
1.52 USD
평균 이익:
2.53 USD
평균 손실:
-3.19 USD
연속 최대 손실:
3 (-4.59 USD)
연속 최대 손실:
-8.77 USD (2)
월별 성장률:
44.28%
Algo 트레이딩:
35%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
8.77 USD (2.38%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.57% (8.77 USD)
자본금별:
37.02% (116.95 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURAUD_k
|14
|EURGBP_k
|8
|NZDUSD_k
|7
|EURCHF_k
|7
|GBPUSD_k
|7
|AUDUSD_k
|7
|NZDCAD_k
|6
|AUDCHF_k
|5
|GBPCAD_k
|4
|USDCAD_k
|4
|AUDCAD_k
|4
|GBPCHF_k
|3
|USDSGD_cl
|3
|EURUSD_k
|3
|EURCAD_k
|3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURAUD_k
|16
|EURGBP_k
|11
|NZDUSD_k
|13
|EURCHF_k
|12
|GBPUSD_k
|15
|AUDUSD_k
|3
|NZDCAD_k
|5
|AUDCHF_k
|9
|GBPCAD_k
|12
|USDCAD_k
|4
|AUDCAD_k
|3
|GBPCHF_k
|7
|USDSGD_cl
|2
|EURUSD_k
|8
|EURCAD_k
|7
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURAUD_k
|1.4K
|EURGBP_k
|605
|NZDUSD_k
|723
|EURCHF_k
|559
|GBPUSD_k
|1.1K
|AUDUSD_k
|230
|NZDCAD_k
|446
|AUDCHF_k
|430
|GBPCAD_k
|1.2K
|USDCAD_k
|256
|AUDCAD_k
|229
|GBPCHF_k
|422
|USDSGD_cl
|211
|EURUSD_k
|413
|EURCAD_k
|533
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
최고의 거래: +7.22 USD
최악의 거래: -9 USD
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +24.86 USD
연속 최대 손실: -4.59 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "LiteFinance-MT5-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
