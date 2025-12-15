시그널섹션
Gi Ho Nam

MerryGate Global

Gi Ho Nam
0 리뷰
안정성
5
0 / 0 USD
월별 999 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 51%
LiteFinance-MT5-Live
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
85
이익 거래:
70 (82.35%)
손실 거래:
15 (17.65%)
최고의 거래:
7.22 USD
최악의 거래:
-8.59 USD
총 수익:
177.04 USD (11 989 pips)
총 손실:
-47.89 USD (3 280 pips)
연속 최대 이익:
12 (24.86 USD)
연속 최대 이익:
32.48 USD (10)
샤프 비율:
0.54
거래 활동:
94.76%
최대 입금량:
37.93%
최근 거래:
4 일 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
14.73
롱(주식매수):
43 (50.59%)
숏(주식차입매도):
42 (49.41%)
수익 요인:
3.70
기대수익:
1.52 USD
평균 이익:
2.53 USD
평균 손실:
-3.19 USD
연속 최대 손실:
3 (-4.59 USD)
연속 최대 손실:
-8.77 USD (2)
월별 성장률:
44.28%
Algo 트레이딩:
35%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
8.77 USD (2.38%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.57% (8.77 USD)
자본금별:
37.02% (116.95 USD)

배포

심볼 Sell Buy
EURAUD_k 14
EURGBP_k 8
NZDUSD_k 7
EURCHF_k 7
GBPUSD_k 7
AUDUSD_k 7
NZDCAD_k 6
AUDCHF_k 5
GBPCAD_k 4
USDCAD_k 4
AUDCAD_k 4
GBPCHF_k 3
USDSGD_cl 3
EURUSD_k 3
EURCAD_k 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURAUD_k 16
EURGBP_k 11
NZDUSD_k 13
EURCHF_k 12
GBPUSD_k 15
AUDUSD_k 3
NZDCAD_k 5
AUDCHF_k 9
GBPCAD_k 12
USDCAD_k 4
AUDCAD_k 3
GBPCHF_k 7
USDSGD_cl 2
EURUSD_k 8
EURCAD_k 7
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURAUD_k 1.4K
EURGBP_k 605
NZDUSD_k 723
EURCHF_k 559
GBPUSD_k 1.1K
AUDUSD_k 230
NZDCAD_k 446
AUDCHF_k 430
GBPCAD_k 1.2K
USDCAD_k 256
AUDCAD_k 229
GBPCHF_k 422
USDSGD_cl 211
EURUSD_k 413
EURCAD_k 533
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +7.22 USD
최악의 거래: -9 USD
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +24.86 USD
연속 최대 손실: -4.59 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "LiteFinance-MT5-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

2026.01.16 08:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.15 10:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.15 08:41
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2026.01.14 11:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.14 11:27
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.14 08:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.01.14 05:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.14 04:37
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.01.13 10:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.13 10:15
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.01.13 03:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.13 01:09
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.01.11 23:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.09 22:43
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2026.01.06 12:26
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.06 12:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 03:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.16 20:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 19:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 22:09
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
MerryGate Global
월별 999 USD
51%
0
0
USD
316
USD
5
35%
85
82%
95%
3.69
1.52
USD
37%
1:500
