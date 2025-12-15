SinaisSeções
Gi Ho Nam

MerryGate inc Global

Gi Ho Nam
Confiabilidade
2 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD por mês
crescimento desde 2025 15%
LiteFinance-MT5-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
33
Negociações com lucro:
28 (84.84%)
Negociações com perda:
5 (15.15%)
Melhor negociação:
4.40 USD
Pior negociação:
-3.74 USD
Lucro bruto:
51.79 USD (4 696 pips)
Perda bruta:
-7.86 USD (858 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (24.86 USD)
Máximo lucro consecutivo:
24.86 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.81
Atividade de negociação:
91.94%
Depósito máximo carregado:
37.93%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
25
Tempo médio de espera:
15 horas
Fator de recuperação:
9.57
Negociações longas:
15 (45.45%)
Negociações curtas:
18 (54.55%)
Fator de lucro:
6.59
Valor esperado:
1.33 USD
Lucro médio:
1.85 USD
Perda média:
-1.57 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-4.59 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4.59 USD (3)
Crescimento mensal:
15.42%
Algotrading:
48%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
4.59 USD (1.46%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.41% (4.59 USD)
Pelo Capital Líquido:
29.58% (93.97 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURAUD_k 7
EURGBP_k 4
EURCHF_k 4
GBPUSD_k 3
AUDUSD_k 3
GBPCHF_k 2
NZDCAD_k 2
NZDUSD_k 2
AUDCHF_k 2
USDSGD_cl 1
GBPCAD_k 1
EURUSD_k 1
EURCAD_k 1
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURAUD_k 3
EURGBP_k 8
EURCHF_k 5
GBPUSD_k 8
AUDUSD_k -2
GBPCHF_k 4
NZDCAD_k 3
NZDUSD_k 5
AUDCHF_k 2
USDSGD_cl 2
GBPCAD_k 4
EURUSD_k 3
EURCAD_k 0
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURAUD_k 389
EURGBP_k 483
EURCHF_k 283
GBPUSD_k 676
AUDUSD_k -35
GBPCHF_k 281
NZDCAD_k 346
NZDUSD_k 291
AUDCHF_k 150
USDSGD_cl 210
GBPCAD_k 604
EURUSD_k 137
EURCAD_k 23
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +4.40 USD
Pior negociação: -4 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +24.86 USD
Máxima perda consecutiva: -4.59 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "LiteFinance-MT5-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

2025.12.26 03:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.16 20:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 19:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 22:09
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.12.15 22:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.15 22:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
