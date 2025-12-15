- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
33
Negociações com lucro:
28 (84.84%)
Negociações com perda:
5 (15.15%)
Melhor negociação:
4.40 USD
Pior negociação:
-3.74 USD
Lucro bruto:
51.79 USD (4 696 pips)
Perda bruta:
-7.86 USD (858 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (24.86 USD)
Máximo lucro consecutivo:
24.86 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.81
Atividade de negociação:
91.94%
Depósito máximo carregado:
37.93%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
25
Tempo médio de espera:
15 horas
Fator de recuperação:
9.57
Negociações longas:
15 (45.45%)
Negociações curtas:
18 (54.55%)
Fator de lucro:
6.59
Valor esperado:
1.33 USD
Lucro médio:
1.85 USD
Perda média:
-1.57 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-4.59 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4.59 USD (3)
Crescimento mensal:
15.42%
Algotrading:
48%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
4.59 USD (1.46%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.41% (4.59 USD)
Pelo Capital Líquido:
29.58% (93.97 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURAUD_k
|7
|EURGBP_k
|4
|EURCHF_k
|4
|GBPUSD_k
|3
|AUDUSD_k
|3
|GBPCHF_k
|2
|NZDCAD_k
|2
|NZDUSD_k
|2
|AUDCHF_k
|2
|USDSGD_cl
|1
|GBPCAD_k
|1
|EURUSD_k
|1
|EURCAD_k
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURAUD_k
|3
|EURGBP_k
|8
|EURCHF_k
|5
|GBPUSD_k
|8
|AUDUSD_k
|-2
|GBPCHF_k
|4
|NZDCAD_k
|3
|NZDUSD_k
|5
|AUDCHF_k
|2
|USDSGD_cl
|2
|GBPCAD_k
|4
|EURUSD_k
|3
|EURCAD_k
|0
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURAUD_k
|389
|EURGBP_k
|483
|EURCHF_k
|283
|GBPUSD_k
|676
|AUDUSD_k
|-35
|GBPCHF_k
|281
|NZDCAD_k
|346
|NZDUSD_k
|291
|AUDCHF_k
|150
|USDSGD_cl
|210
|GBPCAD_k
|604
|EURUSD_k
|137
|EURCAD_k
|23
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +4.40 USD
Pior negociação: -4 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +24.86 USD
Máxima perda consecutiva: -4.59 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "LiteFinance-MT5-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
