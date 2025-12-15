SignaleKategorien
Gi Ho Nam

MerryGate inc Global

Gi Ho Nam
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
2 Wochen
0 / 0 USD
Für 999 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 15%
LiteFinance-MT5-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
33
Gewinntrades:
28 (84.84%)
Verlusttrades:
5 (15.15%)
Bester Trade:
4.40 USD
Schlechtester Trade:
-3.74 USD
Bruttoprofit:
51.79 USD (4 696 pips)
Bruttoverlust:
-7.86 USD (858 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (24.86 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
24.86 USD (12)
Sharpe Ratio:
0.81
Trading-Aktivität:
91.94%
Max deposit load:
37.93%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
24
Durchschn. Haltezeit:
15 Stunden
Erholungsfaktor:
9.57
Long-Positionen:
15 (45.45%)
Short-Positionen:
18 (54.55%)
Profit-Faktor:
6.59
Mathematische Gewinnerwartung:
1.33 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.85 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.57 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-4.59 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-4.59 USD (3)
Wachstum pro Monat :
15.42%
Algo-Trading:
48%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
4.59 USD (1.46%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.41% (4.59 USD)
Kapital:
29.58% (93.97 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURAUD_k 7
EURGBP_k 4
EURCHF_k 4
GBPUSD_k 3
AUDUSD_k 3
GBPCHF_k 2
NZDCAD_k 2
NZDUSD_k 2
AUDCHF_k 2
USDSGD_cl 1
GBPCAD_k 1
EURUSD_k 1
EURCAD_k 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURAUD_k 3
EURGBP_k 8
EURCHF_k 5
GBPUSD_k 8
AUDUSD_k -2
GBPCHF_k 4
NZDCAD_k 3
NZDUSD_k 5
AUDCHF_k 2
USDSGD_cl 2
GBPCAD_k 4
EURUSD_k 3
EURCAD_k 0
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURAUD_k 389
EURGBP_k 483
EURCHF_k 283
GBPUSD_k 676
AUDUSD_k -35
GBPCHF_k 281
NZDCAD_k 346
NZDUSD_k 291
AUDCHF_k 150
USDSGD_cl 210
GBPCAD_k 604
EURUSD_k 137
EURCAD_k 23
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +4.40 USD
Schlechtester Trade: -4 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +24.86 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -4.59 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "LiteFinance-MT5-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.26 03:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.16 20:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 19:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 22:09
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.12.15 22:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.15 22:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
