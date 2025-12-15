- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
9
Прибыльных трейдов:
9 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
6.15 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
22.56 USD (3 168 pips)
Общий убыток:
-0.30 USD
Макс. серия выигрышей:
9 (22.56 USD)
Макс. прибыль в серии:
22.56 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
1.03
Торговая активность:
60.74%
Макс. загрузка депозита:
1.33%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
185.50
Длинных трейдов:
2 (22.22%)
Коротких трейдов:
7 (77.78%)
Профит фактор:
75.20
Мат. ожидание:
2.51 USD
Средняя прибыль:
2.51 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
4.45%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.03 USD
Максимальная:
0.12 USD (0.02%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.01% (0.03 USD)
По эквити:
1.53% (7.87 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPNZD+
|2
|GBPCAD+
|2
|AUDCAD+
|2
|GBPUSD+
|1
|AUDUSD+
|1
|GBPAUD+
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPNZD+
|6
|GBPCAD+
|6
|AUDCAD+
|6
|GBPUSD+
|0
|AUDUSD+
|0
|GBPAUD+
|3
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPNZD+
|1.2K
|GBPCAD+
|909
|AUDCAD+
|529
|GBPUSD+
|21
|AUDUSD+
|2
|GBPAUD+
|522
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +6.15 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +22.56 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 15" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
4%
0
0
USD
USD
522
USD
USD
4
100%
9
100%
61%
75.20
2.51
USD
USD
2%
1:500