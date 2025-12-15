СигналыРазделы
Harry Cabrito

Fxpro Trading

Harry Cabrito
0 отзывов
Надежность
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 4%
VantageInternational-Live 15
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
9
Прибыльных трейдов:
9 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
6.15 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
22.56 USD (3 168 pips)
Общий убыток:
-0.30 USD
Макс. серия выигрышей:
9 (22.56 USD)
Макс. прибыль в серии:
22.56 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
1.03
Торговая активность:
60.74%
Макс. загрузка депозита:
1.33%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
185.50
Длинных трейдов:
2 (22.22%)
Коротких трейдов:
7 (77.78%)
Профит фактор:
75.20
Мат. ожидание:
2.51 USD
Средняя прибыль:
2.51 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
4.45%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.03 USD
Максимальная:
0.12 USD (0.02%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.01% (0.03 USD)
По эквити:
1.53% (7.87 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPNZD+ 2
GBPCAD+ 2
AUDCAD+ 2
GBPUSD+ 1
AUDUSD+ 1
GBPAUD+ 1
1 2
1 2
1 2
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPNZD+ 6
GBPCAD+ 6
AUDCAD+ 6
GBPUSD+ 0
AUDUSD+ 0
GBPAUD+ 3
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPNZD+ 1.2K
GBPCAD+ 909
AUDCAD+ 529
GBPUSD+ 21
AUDUSD+ 2
GBPAUD+ 522
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +6.15 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +22.56 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 15" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.08 08:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.08 07:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.31 09:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 10:57
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.15 10:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.15 10:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.