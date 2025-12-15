SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Fxpro Trading
Harry Cabrito

Fxpro Trading

Harry Cabrito
0 comentários
Confiabilidade
4 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 4%
VantageInternational-Live 15
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
9
Negociações com lucro:
9 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
6.15 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
22.56 USD (3 168 pips)
Perda bruta:
-0.30 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (22.56 USD)
Máximo lucro consecutivo:
22.56 USD (9)
Índice de Sharpe:
1.03
Atividade de negociação:
60.74%
Depósito máximo carregado:
1.33%
Último negócio:
10 horas atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
185.50
Negociações longas:
2 (22.22%)
Negociações curtas:
7 (77.78%)
Fator de lucro:
75.20
Valor esperado:
2.51 USD
Lucro médio:
2.51 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
4.45%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.03 USD
Máximo:
0.12 USD (0.02%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.01% (0.03 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.53% (7.87 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPNZD+ 2
GBPCAD+ 2
AUDCAD+ 2
GBPUSD+ 1
AUDUSD+ 1
GBPAUD+ 1
1 2
1 2
1 2
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPNZD+ 6
GBPCAD+ 6
AUDCAD+ 6
GBPUSD+ 0
AUDUSD+ 0
GBPAUD+ 3
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPNZD+ 1.2K
GBPCAD+ 909
AUDCAD+ 529
GBPUSD+ 21
AUDUSD+ 2
GBPAUD+ 522
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +6.15 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +22.56 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 15" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2026.01.08 08:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.08 07:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.31 09:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 10:57
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.15 10:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.15 10:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Fxpro Trading
30 USD por mês
4%
0
0
USD
522
USD
4
100%
9
100%
61%
75.20
2.51
USD
2%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.