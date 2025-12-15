- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
9
Negociações com lucro:
9 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
6.15 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
22.56 USD (3 168 pips)
Perda bruta:
-0.30 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (22.56 USD)
Máximo lucro consecutivo:
22.56 USD (9)
Índice de Sharpe:
1.03
Atividade de negociação:
60.74%
Depósito máximo carregado:
1.33%
Último negócio:
10 horas atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
185.50
Negociações longas:
2 (22.22%)
Negociações curtas:
7 (77.78%)
Fator de lucro:
75.20
Valor esperado:
2.51 USD
Lucro médio:
2.51 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
4.45%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.03 USD
Máximo:
0.12 USD (0.02%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.01% (0.03 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.53% (7.87 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPNZD+
|2
|GBPCAD+
|2
|AUDCAD+
|2
|GBPUSD+
|1
|AUDUSD+
|1
|GBPAUD+
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPNZD+
|6
|GBPCAD+
|6
|AUDCAD+
|6
|GBPUSD+
|0
|AUDUSD+
|0
|GBPAUD+
|3
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPNZD+
|1.2K
|GBPCAD+
|909
|AUDCAD+
|529
|GBPUSD+
|21
|AUDUSD+
|2
|GBPAUD+
|522
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 15" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
4%
0
0
USD
USD
522
USD
USD
4
100%
9
100%
61%
75.20
2.51
USD
USD
2%
1:500