シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Fxpro Trading
Harry Cabrito

Fxpro Trading

Harry Cabrito
レビュー0件
信頼性
4週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 4%
VantageInternational-Live 15
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
9
利益トレード:
9 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
6.15 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
22.56 USD (3 168 pips)
総損失:
-0.30 USD
最大連続の勝ち:
9 (22.56 USD)
最大連続利益:
22.56 USD (9)
シャープレシオ:
1.03
取引アクティビティ:
60.74%
最大入金額:
1.33%
最近のトレード:
10 時間前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
185.50
長いトレード:
2 (22.22%)
短いトレード:
7 (77.78%)
プロフィットファクター:
75.20
期待されたペイオフ:
2.51 USD
平均利益:
2.51 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
4.45%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.03 USD
最大の:
0.12 USD (0.02%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.01% (0.03 USD)
エクイティによる:
1.53% (7.87 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPNZD+ 2
GBPCAD+ 2
AUDCAD+ 2
GBPUSD+ 1
AUDUSD+ 1
GBPAUD+ 1
1 2
1 2
1 2
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPNZD+ 6
GBPCAD+ 6
AUDCAD+ 6
GBPUSD+ 0
AUDUSD+ 0
GBPAUD+ 3
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPNZD+ 1.2K
GBPCAD+ 909
AUDCAD+ 529
GBPUSD+ 21
AUDUSD+ 2
GBPAUD+ 522
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +6.15 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +22.56 USD
最大連続損失: -0.00 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 15"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2026.01.08 08:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.08 07:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.31 09:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 10:57
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.15 10:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.15 10:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Fxpro Trading
30 USD/月
4%
0
0
USD
522
USD
4
100%
9
100%
61%
75.20
2.51
USD
2%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください