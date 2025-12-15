- 成長
トレード:
9
利益トレード:
9 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
6.15 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
22.56 USD (3 168 pips)
総損失:
-0.30 USD
最大連続の勝ち:
9 (22.56 USD)
最大連続利益:
22.56 USD (9)
シャープレシオ:
1.03
取引アクティビティ:
60.74%
最大入金額:
1.33%
最近のトレード:
10 時間前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
185.50
長いトレード:
2 (22.22%)
短いトレード:
7 (77.78%)
プロフィットファクター:
75.20
期待されたペイオフ:
2.51 USD
平均利益:
2.51 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
4.45%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.03 USD
最大の:
0.12 USD (0.02%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.01% (0.03 USD)
エクイティによる:
1.53% (7.87 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPNZD+
|2
|GBPCAD+
|2
|AUDCAD+
|2
|GBPUSD+
|1
|AUDUSD+
|1
|GBPAUD+
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPNZD+
|6
|GBPCAD+
|6
|AUDCAD+
|6
|GBPUSD+
|0
|AUDUSD+
|0
|GBPAUD+
|3
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPNZD+
|1.2K
|GBPCAD+
|909
|AUDCAD+
|529
|GBPUSD+
|21
|AUDUSD+
|2
|GBPAUD+
|522
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +6.15 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +22.56 USD
最大連続損失: -0.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 15"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
4%
0
0
USD
USD
522
USD
USD
4
100%
9
100%
61%
75.20
2.51
USD
USD
2%
1:500