- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
9
盈利交易:
9 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
6.15 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
22.56 USD (3 168 pips)
毛利亏损:
-0.30 USD
最大连续赢利:
9 (22.56 USD)
最大连续盈利:
22.56 USD (9)
夏普比率:
1.03
交易活动:
60.74%
最大入金加载:
1.33%
最近交易:
10 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
2 天
采收率:
185.50
长期交易:
2 (22.22%)
短期交易:
7 (77.78%)
利润因子:
75.20
预期回报:
2.51 USD
平均利润:
2.51 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
4.45%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.03 USD
最大值:
0.12 USD (0.02%)
相对跌幅:
结余:
0.01% (0.03 USD)
净值:
1.53% (7.87 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPNZD+
|2
|GBPCAD+
|2
|AUDCAD+
|2
|GBPUSD+
|1
|AUDUSD+
|1
|GBPAUD+
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPNZD+
|6
|GBPCAD+
|6
|AUDCAD+
|6
|GBPUSD+
|0
|AUDUSD+
|0
|GBPAUD+
|3
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPNZD+
|1.2K
|GBPCAD+
|909
|AUDCAD+
|529
|GBPUSD+
|21
|AUDUSD+
|2
|GBPAUD+
|522
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +6.15 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +22.56 USD
最大连续亏损: -0.00 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 15 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
4%
0
0
USD
USD
522
USD
USD
4
100%
9
100%
61%
75.20
2.51
USD
USD
2%
1:500