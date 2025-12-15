信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Fxpro Trading
Harry Cabrito

Fxpro Trading

Harry Cabrito
0条评论
可靠性
4
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 4%
VantageInternational-Live 15
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
9
盈利交易:
9 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
6.15 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
22.56 USD (3 168 pips)
毛利亏损:
-0.30 USD
最大连续赢利:
9 (22.56 USD)
最大连续盈利:
22.56 USD (9)
夏普比率:
1.03
交易活动:
60.74%
最大入金加载:
1.33%
最近交易:
10 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
2 天
采收率:
185.50
长期交易:
2 (22.22%)
短期交易:
7 (77.78%)
利润因子:
75.20
预期回报:
2.51 USD
平均利润:
2.51 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
4.45%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.03 USD
最大值:
0.12 USD (0.02%)
相对跌幅:
结余:
0.01% (0.03 USD)
净值:
1.53% (7.87 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPNZD+ 2
GBPCAD+ 2
AUDCAD+ 2
GBPUSD+ 1
AUDUSD+ 1
GBPAUD+ 1
1 2
1 2
1 2
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPNZD+ 6
GBPCAD+ 6
AUDCAD+ 6
GBPUSD+ 0
AUDUSD+ 0
GBPAUD+ 3
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPNZD+ 1.2K
GBPCAD+ 909
AUDCAD+ 529
GBPUSD+ 21
AUDUSD+ 2
GBPAUD+ 522
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +6.15 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +22.56 USD
最大连续亏损: -0.00 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 15 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2026.01.08 08:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.08 07:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.31 09:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 10:57
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.15 10:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.15 10:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Fxpro Trading
每月30 USD
4%
0
0
USD
522
USD
4
100%
9
100%
61%
75.20
2.51
USD
2%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载