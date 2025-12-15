- 자본
트레이드:
9
이익 거래:
9 (100.00%)
손실 거래:
0 (0.00%)
최고의 거래:
6.15 USD
최악의 거래:
0.00 USD
총 수익:
22.56 USD (3 168 pips)
총 손실:
-0.30 USD
연속 최대 이익:
9 (22.56 USD)
연속 최대 이익:
22.56 USD (9)
샤프 비율:
1.03
거래 활동:
60.74%
최대 입금량:
1.33%
최근 거래:
18 시간 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
185.50
롱(주식매수):
2 (22.22%)
숏(주식차입매도):
7 (77.78%)
수익 요인:
75.20
기대수익:
2.51 USD
평균 이익:
2.51 USD
평균 손실:
0.00 USD
연속 최대 손실:
0 (0.00 USD)
연속 최대 손실:
0.00 USD (0)
월별 성장률:
4.45%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.03 USD
최대한의:
0.12 USD (0.02%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.01% (0.03 USD)
자본금별:
1.53% (7.87 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPNZD+
|2
|GBPCAD+
|2
|AUDCAD+
|2
|GBPUSD+
|1
|AUDUSD+
|1
|GBPAUD+
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPNZD+
|6
|GBPCAD+
|6
|AUDCAD+
|6
|GBPUSD+
|0
|AUDUSD+
|0
|GBPAUD+
|3
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPNZD+
|1.2K
|GBPCAD+
|909
|AUDCAD+
|529
|GBPUSD+
|21
|AUDUSD+
|2
|GBPAUD+
|522
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 15"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
