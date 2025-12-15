SeñalesSecciones
Harry Cabrito

Fxpro Trading

Harry Cabrito
Fiabilidad
4 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 4%
VantageInternational-Live 15
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
9
Transacciones Rentables:
9 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
6.15 USD
Peor transacción:
0.00 USD
Beneficio Bruto:
22.56 USD (3 168 pips)
Pérdidas Brutas:
-0.30 USD
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (22.56 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
22.56 USD (9)
Ratio de Sharpe:
1.03
Actividad comercial:
60.74%
Carga máxima del depósito:
1.33%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
185.50
Transacciones Largas:
2 (22.22%)
Transacciones Cortas:
7 (77.78%)
Factor de Beneficio:
75.20
Beneficio Esperado:
2.51 USD
Beneficio medio:
2.51 USD
Pérdidas medias:
0.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 USD (0)
Crecimiento al mes:
4.45%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.03 USD
Máxima:
0.12 USD (0.02%)
Reducción relativa:
De balance:
0.01% (0.03 USD)
De fondos:
1.53% (7.87 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPNZD+ 2
GBPCAD+ 2
AUDCAD+ 2
GBPUSD+ 1
AUDUSD+ 1
GBPAUD+ 1
1 2
1 2
1 2
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPNZD+ 6
GBPCAD+ 6
AUDCAD+ 6
GBPUSD+ 0
AUDUSD+ 0
GBPAUD+ 3
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPNZD+ 1.2K
GBPCAD+ 909
AUDCAD+ 529
GBPUSD+ 21
AUDUSD+ 2
GBPAUD+ 522
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +6.15 USD
Peor transacción: -0 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 0
Beneficio máximo consecutivo: +22.56 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.00 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 15" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

2026.01.08 08:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.08 07:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.31 09:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 10:57
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.15 10:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.15 10:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
