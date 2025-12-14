СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / DMN 1
Stanislav Lukasov

DMN 1

Stanislav Lukasov
0 отзывов
2 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 -1%
iFunds-Server
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
11
Прибыльных трейдов:
2 (18.18%)
Убыточных трейдов:
9 (81.82%)
Лучший трейд:
41.59 USD
Худший трейд:
-23.22 USD
Общая прибыль:
59.60 USD (4 744 pips)
Общий убыток:
-121.85 USD (13 949 pips)
Макс. серия выигрышей:
1 (41.59 USD)
Макс. прибыль в серии:
41.59 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
-0.31
Торговая активность:
31.75%
Макс. загрузка депозита:
1.60%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
-0.51
Длинных трейдов:
7 (63.64%)
Коротких трейдов:
4 (36.36%)
Профит фактор:
0.49
Мат. ожидание:
-5.66 USD
Средняя прибыль:
29.80 USD
Средний убыток:
-13.54 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-121.85 USD)
Макс. убыток в серии:
-121.85 USD (9)
Прирост в месяц:
-0.62%
Алготрейдинг:
8%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
80.26 USD
Максимальная:
121.85 USD (1.21%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.21% (121.85 USD)
По эквити:
0.31% (31.28 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USOIL 3
USDCAD 2
XAUUSD 1
CHFJPY 1
USDCHF 1
UK100 1
EURUSD 1
GBPCAD 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USOIL -23
USDCAD -34
XAUUSD 42
CHFJPY -23
USDCHF -19
UK100 -11
EURUSD -12
GBPCAD 18
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USOIL -2.3K
USDCAD -1.4K
XAUUSD 4.2K
CHFJPY -908
USDCHF -504
UK100 -8.3K
EURUSD -595
GBPCAD 585
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +41.59 USD
Худший трейд: -23 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +41.59 USD
Макс. убыток в серии: -121.85 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "iFunds-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.08 04:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.30 14:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.24 13:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.24 12:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 17:03
Share of trading days is too low
2025.12.15 17:03
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.14 15:20
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.14 15:20
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.14 15:20
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.14 15:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.14 15:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
