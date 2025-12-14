- Прирост
Всего трейдов:
11
Прибыльных трейдов:
2 (18.18%)
Убыточных трейдов:
9 (81.82%)
Лучший трейд:
41.59 USD
Худший трейд:
-23.22 USD
Общая прибыль:
59.60 USD (4 744 pips)
Общий убыток:
-121.85 USD (13 949 pips)
Макс. серия выигрышей:
1 (41.59 USD)
Макс. прибыль в серии:
41.59 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
-0.31
Торговая активность:
31.75%
Макс. загрузка депозита:
1.60%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
-0.51
Длинных трейдов:
7 (63.64%)
Коротких трейдов:
4 (36.36%)
Профит фактор:
0.49
Мат. ожидание:
-5.66 USD
Средняя прибыль:
29.80 USD
Средний убыток:
-13.54 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-121.85 USD)
Макс. убыток в серии:
-121.85 USD (9)
Прирост в месяц:
-0.62%
Алготрейдинг:
8%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
80.26 USD
Максимальная:
121.85 USD (1.21%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.21% (121.85 USD)
По эквити:
0.31% (31.28 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USOIL
|3
|USDCAD
|2
|XAUUSD
|1
|CHFJPY
|1
|USDCHF
|1
|UK100
|1
|EURUSD
|1
|GBPCAD
|1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USOIL
|-23
|USDCAD
|-34
|XAUUSD
|42
|CHFJPY
|-23
|USDCHF
|-19
|UK100
|-11
|EURUSD
|-12
|GBPCAD
|18
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USOIL
|-2.3K
|USDCAD
|-1.4K
|XAUUSD
|4.2K
|CHFJPY
|-908
|USDCHF
|-504
|UK100
|-8.3K
|EURUSD
|-595
|GBPCAD
|585
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +41.59 USD
Худший трейд: -23 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +41.59 USD
Макс. убыток в серии: -121.85 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "iFunds-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
1999 USD в месяц
-1%
0
0
USD
USD
9.9K
USD
USD
2
8%
11
18%
32%
0.48
-5.66
USD
USD
1%
1:100