シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / DMN 1
Stanislav Lukasov

DMN 1

Stanislav Lukasov
レビュー0件
2週間
0 / 0 USD
月額  1999  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -1%
iFunds-Server
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
11
利益トレード:
2 (18.18%)
損失トレード:
9 (81.82%)
ベストトレード:
41.59 USD
最悪のトレード:
-23.22 USD
総利益:
59.60 USD (4 744 pips)
総損失:
-121.85 USD (13 949 pips)
最大連続の勝ち:
1 (41.59 USD)
最大連続利益:
41.59 USD (1)
シャープレシオ:
-0.31
取引アクティビティ:
31.75%
最大入金額:
1.60%
最近のトレード:
19 分前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
-0.51
長いトレード:
7 (63.64%)
短いトレード:
4 (36.36%)
プロフィットファクター:
0.49
期待されたペイオフ:
-5.66 USD
平均利益:
29.80 USD
平均損失:
-13.54 USD
最大連続の負け:
9 (-121.85 USD)
最大連続損失:
-121.85 USD (9)
月間成長:
-0.62%
アルゴリズム取引:
8%
残高によるドローダウン:
絶対:
80.26 USD
最大の:
121.85 USD (1.21%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.21% (121.85 USD)
エクイティによる:
0.31% (31.28 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USOIL 3
USDCAD 2
XAUUSD 1
CHFJPY 1
USDCHF 1
UK100 1
EURUSD 1
GBPCAD 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USOIL -23
USDCAD -34
XAUUSD 42
CHFJPY -23
USDCHF -19
UK100 -11
EURUSD -12
GBPCAD 18
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USOIL -2.3K
USDCAD -1.4K
XAUUSD 4.2K
CHFJPY -908
USDCHF -504
UK100 -8.3K
EURUSD -595
GBPCAD 585
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +41.59 USD
最悪のトレード: -23 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +41.59 USD
最大連続損失: -121.85 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"iFunds-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2026.01.08 04:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.30 14:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.24 13:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.24 12:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 17:03
Share of trading days is too low
2025.12.15 17:03
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.14 15:20
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.14 15:20
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.14 15:20
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.14 15:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.14 15:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください