- 자본
- 축소
트레이드:
11
이익 거래:
2 (18.18%)
손실 거래:
9 (81.82%)
최고의 거래:
41.59 USD
최악의 거래:
-23.22 USD
총 수익:
59.60 USD (4 744 pips)
총 손실:
-121.85 USD (13 949 pips)
연속 최대 이익:
1 (41.59 USD)
연속 최대 이익:
41.59 USD (1)
샤프 비율:
-0.31
거래 활동:
32.78%
최대 입금량:
1.60%
최근 거래:
8 시간 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
-0.51
롱(주식매수):
7 (63.64%)
숏(주식차입매도):
4 (36.36%)
수익 요인:
0.49
기대수익:
-5.66 USD
평균 이익:
29.80 USD
평균 손실:
-13.54 USD
연속 최대 손실:
9 (-121.85 USD)
연속 최대 손실:
-121.85 USD (9)
월별 성장률:
-0.62%
Algo 트레이딩:
8%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
80.26 USD
최대한의:
121.85 USD (1.21%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.21% (121.85 USD)
자본금별:
0.31% (31.28 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USOIL
|3
|USDCAD
|2
|XAUUSD
|1
|CHFJPY
|1
|USDCHF
|1
|UK100
|1
|EURUSD
|1
|GBPCAD
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USOIL
|-23
|USDCAD
|-34
|XAUUSD
|42
|CHFJPY
|-23
|USDCHF
|-19
|UK100
|-11
|EURUSD
|-12
|GBPCAD
|18
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USOIL
|-2.3K
|USDCAD
|-1.4K
|XAUUSD
|4.2K
|CHFJPY
|-908
|USDCHF
|-504
|UK100
|-8.3K
|EURUSD
|-595
|GBPCAD
|585
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +41.59 USD
최악의 거래: -23 USD
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +41.59 USD
연속 최대 손실: -121.85 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "iFunds-Server"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 1999 USD
-1%
0
0
USD
USD
9.9K
USD
USD
2
8%
11
18%
33%
0.48
-5.66
USD
USD
1%
1:100