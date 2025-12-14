SinaisSeções
Stanislav Lukasov

DMN 1

Stanislav Lukasov
0 comentários
2 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -1%
iFunds-Server
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
11
Negociações com lucro:
2 (18.18%)
Negociações com perda:
9 (81.82%)
Melhor negociação:
41.59 USD
Pior negociação:
-23.22 USD
Lucro bruto:
59.60 USD (4 744 pips)
Perda bruta:
-121.85 USD (13 949 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
1 (41.59 USD)
Máximo lucro consecutivo:
41.59 USD (1)
Índice de Sharpe:
-0.31
Atividade de negociação:
31.75%
Depósito máximo carregado:
1.60%
Último negócio:
10 minutos atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
-0.51
Negociações longas:
7 (63.64%)
Negociações curtas:
4 (36.36%)
Fator de lucro:
0.49
Valor esperado:
-5.66 USD
Lucro médio:
29.80 USD
Perda média:
-13.54 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-121.85 USD)
Máxima perda consecutiva:
-121.85 USD (9)
Crescimento mensal:
-0.62%
Algotrading:
8%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
80.26 USD
Máximo:
121.85 USD (1.21%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.21% (121.85 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.31% (31.28 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USOIL 3
USDCAD 2
XAUUSD 1
CHFJPY 1
USDCHF 1
UK100 1
EURUSD 1
GBPCAD 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USOIL -23
USDCAD -34
XAUUSD 42
CHFJPY -23
USDCHF -19
UK100 -11
EURUSD -12
GBPCAD 18
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USOIL -2.3K
USDCAD -1.4K
XAUUSD 4.2K
CHFJPY -908
USDCHF -504
UK100 -8.3K
EURUSD -595
GBPCAD 585
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +41.59 USD
Pior negociação: -23 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +41.59 USD
Máxima perda consecutiva: -121.85 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "iFunds-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2026.01.08 04:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.30 14:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.24 13:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.24 12:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 17:03
Share of trading days is too low
2025.12.15 17:03
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.14 15:20
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.14 15:20
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.14 15:20
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.14 15:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.14 15:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
DMN 1
1999 USD por mês
-1%
0
0
USD
9.9K
USD
2
8%
11
18%
32%
0.48
-5.66
USD
1%
1:100
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.