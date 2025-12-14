- Crescimento
Negociações:
11
Negociações com lucro:
2 (18.18%)
Negociações com perda:
9 (81.82%)
Melhor negociação:
41.59 USD
Pior negociação:
-23.22 USD
Lucro bruto:
59.60 USD (4 744 pips)
Perda bruta:
-121.85 USD (13 949 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
1 (41.59 USD)
Máximo lucro consecutivo:
41.59 USD (1)
Índice de Sharpe:
-0.31
Atividade de negociação:
31.75%
Depósito máximo carregado:
1.60%
Último negócio:
10 minutos atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
-0.51
Negociações longas:
7 (63.64%)
Negociações curtas:
4 (36.36%)
Fator de lucro:
0.49
Valor esperado:
-5.66 USD
Lucro médio:
29.80 USD
Perda média:
-13.54 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-121.85 USD)
Máxima perda consecutiva:
-121.85 USD (9)
Crescimento mensal:
-0.62%
Algotrading:
8%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
80.26 USD
Máximo:
121.85 USD (1.21%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.21% (121.85 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.31% (31.28 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USOIL
|3
|USDCAD
|2
|XAUUSD
|1
|CHFJPY
|1
|USDCHF
|1
|UK100
|1
|EURUSD
|1
|GBPCAD
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USOIL
|-23
|USDCAD
|-34
|XAUUSD
|42
|CHFJPY
|-23
|USDCHF
|-19
|UK100
|-11
|EURUSD
|-12
|GBPCAD
|18
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USOIL
|-2.3K
|USDCAD
|-1.4K
|XAUUSD
|4.2K
|CHFJPY
|-908
|USDCHF
|-504
|UK100
|-8.3K
|EURUSD
|-595
|GBPCAD
|585
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +41.59 USD
Pior negociação: -23 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +41.59 USD
Máxima perda consecutiva: -121.85 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "iFunds-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
1999 USD por mês
-1%
0
0
USD
USD
9.9K
USD
USD
2
8%
11
18%
32%
0.48
-5.66
USD
USD
1%
1:100