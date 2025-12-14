SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / DMN 1
Stanislav Lukasov

DMN 1

Stanislav Lukasov
0 comentarios
2 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -1%
iFunds-Server
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
11
Transacciones Rentables:
2 (18.18%)
Transacciones Irrentables:
9 (81.82%)
Mejor transacción:
41.59 USD
Peor transacción:
-23.22 USD
Beneficio Bruto:
59.60 USD (4 744 pips)
Pérdidas Brutas:
-121.85 USD (13 949 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
1 (41.59 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
41.59 USD (1)
Ratio de Sharpe:
-0.31
Actividad comercial:
31.75%
Carga máxima del depósito:
1.60%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
-0.51
Transacciones Largas:
7 (63.64%)
Transacciones Cortas:
4 (36.36%)
Factor de Beneficio:
0.49
Beneficio Esperado:
-5.66 USD
Beneficio medio:
29.80 USD
Pérdidas medias:
-13.54 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-121.85 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-121.85 USD (9)
Crecimiento al mes:
-0.62%
Trading algorítmico:
8%
Reducción de balance:
Absoluto:
80.26 USD
Máxima:
121.85 USD (1.21%)
Reducción relativa:
De balance:
1.21% (121.85 USD)
De fondos:
0.31% (31.28 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USOIL 3
USDCAD 2
XAUUSD 1
CHFJPY 1
USDCHF 1
UK100 1
EURUSD 1
GBPCAD 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USOIL -23
USDCAD -34
XAUUSD 42
CHFJPY -23
USDCHF -19
UK100 -11
EURUSD -12
GBPCAD 18
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USOIL -2.3K
USDCAD -1.4K
XAUUSD 4.2K
CHFJPY -908
USDCHF -504
UK100 -8.3K
EURUSD -595
GBPCAD 585
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +41.59 USD
Peor transacción: -23 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +41.59 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -121.85 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "iFunds-Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

2026.01.08 04:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.30 14:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.24 13:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.24 12:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 17:03
Share of trading days is too low
2025.12.15 17:03
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.14 15:20
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.14 15:20
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.14 15:20
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.14 15:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.14 15:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
